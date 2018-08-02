Как зарождался кинематограф Азербайджана - 120 лет назад (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 2 августа отмечается День национального кино Азербайджана, который учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

Представляем читателям Trend Life материал о зарождении и ранних годах азербайджанского кинематографа, который отмечает свое 120-летие.

Всем известно, что первый публичный показ "кинематографа братьев Люмьер" состоялся 28 декабря 1895 года в "Большом кафе" на бульваре Капуцинов в Париже.

Десятки операторов, обученных Люмьером, распространили это искусство по всему миру. Они и создали известность в большей части земного шара слову "синематограф" (или его производным "синема", "сине", "кино" и т. д.), означающему новый вид зрелища. Русский царь, английский король, австрийская императорская семья - все коронованные особы хотели видеть новый вид искусства и этим создали ему большую рекламу.

Первые фильмы Мишона

Спустя три года "синематограф" появился и в Баку. 8 января 1898 года в Баку был проведен показ французских фильмов - "Оживленные фотокартины". В мае этого же года известный бакинский фотограф еврейского происхождения Александр Мишон снял в Баку свои первые сюжеты: "Народное гуляние в городском сквере", "Пароход общества "Кавказ и Меркурий" отправляется в плавание", "Утро на Базарной улице" (ныне проспект Азербайджана), "Поезд прибывает на железнодорожную станцию".

Затем Мишон снял несколько увлекательных сюжетов об известных личностях поселка Балаханы - родины многих крупных бакинских нефтепромышленников, о клокочущих нефтяных фонтанах этого щедрого на нефть края. А первый в Азербайджане киносеанс состоялся именно в рабочем клубе поселка Балаханы, и это явилось самым ярким событием культурной жизни бакинцев той эпохи. Это произошло 2 августа, когда Мишон продемонстрировал авторскую программу из трёх кинохроник и одного документального фильма: "Пожар на нефтяном фонтане в Биби-Эйбате", "Церемония проводов Его Превосходительства Бухарского эмира на пароходе "Великий князь Алексей", "Кавказский танец" и "Попался".

В газете "Каспiй" за 2 августа 1898 года было напечатано следующее объявление: "В воскресенье, 2 августа 1898 года в театре-цирке В.И.Васильева-Вятского, фотограф А.М. Мишон, снимающий коллекцию оживленных фотографий Средней Азии и Кавказа для предстоящей всемирной выставки в Париже, будет демонстрировать только один раз усовершенствованный "Кинематограф" братьев Люмьер, построенный инженером I. Carpentier. Между прочими картинами будут показаны: 1. Пожар на нефтяном фонтане на Биби-Эйбате. 2. Проводы Его Высочества Эмира Бухарского на пароход "Вел. кн. Алексей". 3. Кавказская пляска. 4. "Попался" - юмористический случай в бакинском городском саду. ПОДРОБНОСТИ НА АФИШАХ. НАЧ. В 9 ЧАС. ВЕЧЕРА".



А спустя два месяца в газете "Каспiй" от 10 октября 1898 года было опубликовано:

"Киноаппарат, которым Мишон снимает оживленные фотографии, не имеет аналогов в России. Он позволяет снимать живые сюжеты и демонстрировать их на сцене размером в пять саженей" (сажень - русская мера длины, равная 2,1336 метра)".

Мишон добился также успеха, продемонстрировав эти фильмы во Франции.

"В царстве нефти и миллионов"

В 1915 году в Баку была создана контора кинопроката. Она была учреждена акционерными обществами братьев "Пироне". Кроме них в Баку функционировали филиалы и других иностранных кинофирм ("Пате", "Фильма" и др.) В том же 1915 году общество "Пироне" приступило к съемкам фильма "В царстве нефти и миллионов", ставшего первым художественным азербайджанским фильмом. Фильм был снят по одноимённому роману М. Мусабекова. Съемку фильма финансировали местные нефтепромышленники. Так, для снятия фильма из Петербурга был приглашён режиссёр Борис Светлов. В Баку и окрестных сёлах снимали пейзажи, в Тифлисе же - сцены, связанные с павильонами. В фильме, в роли Лютфели-бека, снялся известный тогда актёр театра Гусейн Араблинский.

Первая азербайджанская кинокомедия "Аршин мал алан", имевшая большой успех, была снята в 1916 году, на основе одноимённой оперетты композитора Узеира Гаджибекова. После провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года, в 1919 году был продемонстрирован документальный фильм "Первая годовщина правления мусават в Азербайджане".

20-е годы

В 1922 году руководство Азербайджанской ССР приняло решение о создании первой в республике кинофабрики. В 1923 году специальным декретом Совета Народных Комиссаров было учреждено Азербайджанское фото-киноуправление (АФКУ), осуществлявшее меры по национализации и объединению фото-кинотеатров и прокатных контор отдельных предпринимателей. При АФКУ в то время существовали такие кинотеатры как "Тейяре", "Эдисон", "Миллион", "Ладья", "Меденчи" ("Промысловик") и др. В 1924 году на экранах появился двухсерийный художественный фильм "Легенда о Девичьей Башне", снятый режиссёром В. В. Валльюзеком. Создатели фильма применили при съёмках восточную экзотику.

При АФКУ в 1925 году по инициативе Ш. Махмудбекова была организована студия по подготовке в Азербайджане национальных актёрских и режиссёрских кадров. В этой студии обучались Джафар Джаббарлы, М. Микаилов, А. Таиров и др. Для повышения художественного качества фильмов и развития национальных кадров в Баку приглашались известные кинорежиссёры, такие как В. И. Пудовкин, И. А. Шевченко, Н. М. Шенгелая, Михаил Чиаурели, а также кинооператоры Г. М. Лемдег, В. Р. Лемке, А. В. Гальперин, И. С. Фролов, Я. М. Фельдман, Л. Л. Косматов, В. М. Шнейдер и др. К кинотворчеству привлекались Джафар Джаббарлы, Аббас Мирза Шарифзаде и др.

В 1920-е годы главной тематикой в азербайджанском кино была борьба против религиозного фанатизма, революция и свобода женщин. В эти годы вышли такие фильмы как "Бисмиллах" (1925 год, режиссёр Аббас-Мирза Шарифзаде и А. Валово), "Дом над вулканом" (1929 год, режиссёр Бек-Назаров), "Гаджи Гара" (1929 год, режиссёр Аббас-Мирза Шарифзаде). Образ азербайджанской женщины, борящейся за свободу, был воспроизведён в фильме "Севиль" (1929 год, режиссёр Бек-Назаров)

В эти годы местными и иностранными кинокомпаниями снимались кинохроники и документальные фильмы, повествующие о городской жизни, нефтепромыслах. Первая кинохроника "Прибытие IX Красной Армии в Баку" была создана в 1920 году. В этом же году была создана кинохроника "Первый гурултай (собрание) восточных народов". В последующие годы создавались репортажи, связанные с соответствующими событиями: наряду с документальными фильмами такими как "III годовщина Советского Азербайджана" (1923 год), "Пожар на нефтяных промыслах в Сураханы" (1923), "Похороны Наримана Нариманова" (1925), Прибытие М. Фрунзе в Баку (1925) и др. снимались фильмы и на научные темы. В 1925 году режиссёр Аббас Мирза Шарифзаде закончил съёмки фильма "Путешествие в Азербайджан", повествующий о культурной и промышленной жизни республики. В 1920-е годы издавался киножурнал "Азербайджанский экран" (4-5 раз в год), знакомящий зрителей зрителей с достижениями а производстве и культурной жизни республики.

30-е годы. Появление звука

В начале 30-х годов темы для художественных фильмов брались из современной жизни. Снимались фильмы и на историко-революционные темы. К ним относятся такие фильмы как "Лятиф", "Исмет", которые были сняты соответственно в 1930 и 1934 годах режиссёром М. Микаиловым; "Алмаз" (1936) и "Новый горизонт" (1940), снятые соответственно режиссёрами А.Гулиевым и Г. М. Брагинским. В 1938 году режиссёром В. В. Туриным была снята картина "Бакылылар" ("Бакинцы"). Среди немых фильмов 30-х годов особо выделяются полнометражные фильмы "Путь к Востоку", снятый режиссёром А. А. Маковским в 1934 году и "Азербайджанское искусство".

В 1940 году первый профессиональный азербайджанский кинорежиссёр Самед Марданов, скончавшийся в раннем возрасте, закончил съёмки единственной в своей жизни картины "Кяндлиляр", которая переводится как "Крестьяне". Это одна из лучших азербайджанских картин. Некоторые фильмы Азербайджана, такие как "Повесть о нефтяниках Каспия" и "Покорители моря", снятые на нефтяную тему и связанные с нефтяниками Каспия, были известны и за пределами страны, в том числе и на Каннском кинофестивале.

В 1935 году знаменитым режиссёром Борисом Барнетом на "Азерфильме" был снят первый звуковой фильм Азербайджана "У самого синего моря". В фильме снимались выдающиеся советские актёры Николай Крючков и Лев Свердлин. В целом с 1936 по 1941 год было снято более 10 звуковых фильмов.

С появлением звука начало развиваться и документальное кино. В 1935 году Б. В. Пумянский и В.Еремеев, будучи режиссёром и автором сценария соответственно, сняли односерийный документальный хроникальный киноальманах "Прославленный Азербайджан". Именно в этом фильме синхронно с выступлениями героев очерка впервые был передан дикторский текст. Начиная с 1939 года под новым названием "Орденоносный Азербайджан" начал издаваться киножурнал "Азербайджанский экран".

В статье использован материал с www.day.az и Википедии

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