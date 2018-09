Азербайджанский оазис в Нью-Йорке

БАКУ /Trend Life/ - В Нью-Йоркском музее современного искусства (Museum of Modern Art, сокращенно MoMA) в исполнении квартета "Ansonia" прозвучало произведение председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), народной артистки Фирангиз Ализаде под названием "Оазис", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА. Произведение было тепло встречено слушателями и сопровождалось продолжительной овацией.

Выступление прошло в рамках международного музыкального фестиваля Summer Garden - New Music for New York. На вечере квартетом "Ansonia" также были исполнены произведения Джона Вулрикса (США), Лей Ляна (Китай) и Поля Дессена (Венесуэла). Квартет включил "Оазис" в свой постоянный репертуар и будет исполнять его в концертном турне по городам США.

В буклете, изданном к фестивалю, была представлена обширная информация о жизни и творчестве Фирангиз Ализаде и ее произведении «Оазис». Также в Нью-Йоркской газете была опубликована большая статья, в которой говорится, что произведения прославленного композитора Фирангиз Ализаде входят в репертуар не только мегазвезд и коллективов уровня Hilary Hann, Yo-Yo-Ma, “Berliner Philharmoniker” или “Royal Concertgebouw Orkestr” . Отрадно, что из года в год все больше молодых музыкантов исполняют музыку азербайджанского композитора, приобщаясь "к миру ярких и необычных музыкальных образов, воплотивших в себе синтез веяний Востока и Запада", - пишет корреспондент газеты "New York-MoMA" Алиса Кравитц.

Summer Garden - New Music for New York проводится с 1971 года. В музейном саду с прекрасными скульптурами на открытом воздухе организуются концерты классической и джазовой музыки. На каждом концерте, проводимом под девизом "Новая музыка Нью-Йорка", звучат премьеры в разных жанрах современной музыки. Интересно, что на этот фестиваль привлекаются талантливые выпускники всемирно известной музыкальной школы "Julliard school" под руководством Джоэла Сакса, которые участвуют в различных инструментальных ансамблях. Выпускники этой школы, лауреаты нескольких международных конкурсов Сумире Хиротсуру, Бунгчан Ли (скрипачи), Йоселин Пан (альт), Изабель Квондан (виолончель) объединились в квартет, который назвали "Ansonia". Этот квартет включает в свой репертуар самые известные образцы современной музыки, завоевавшие любовь и признание большой аудитории.

(Автор: Вугар Иманов)

