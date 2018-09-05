Из Азербайджана в Узбекистан, или Знак качества (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова по приглашению эксперта ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, основателя Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку ремесел Динары Чочунбаевой приняла участие в состоявшейся в Бухаре презентации "Знака качества" Мирового совета по ремеслам (WWC), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На мероприятии Ширин Меликова была избрана членом международного жюри. В жюри также вошли Динара Чочунбаева (Кыргызстан), Эдик Онк (Малайзия) и Айджан Беккулова (Казахстан).

Более 100 художников из стран Центральной Азии были номинированы на этом международном мероприятии на "Знак качества" WWC.

"Премия была присвоена изделиям, прошедшим строгий многоэтапный отбор. Среди них – вышивки «сюзане» и «гюлебетин», изделия из металла, керамики, дерева, лаковые и ювелирные произведения, предметы из войлока, экземпляры традиционного костюма, а также выполненные в традиционной технике авторские работы – одежда и аксессуары. "Знак качества" получили в общей сложности 46 предметов. Ремесленное движение в странах Центральной Азии набирает серьезные обороты. Во всех странах данного региона возрождаются старинные ремесла - ими занимаются целыми семьями, от мала до велика. Благодаря неоценимому труду подвижников этого великого дела ремесла теперь кормят сотни и тысячи семей, развивают экономику и пропагандируют культуру этих стран во всем мире", - отметила Ширин Меликова.

Следует отметить, что ремесленники, получившие знак качества, приобретают право продавать свои изделия не только внутри страны, но и за рубежом.

Ширин Меликова также посетила золотошвейную фабрику в Бухаре, мастерскую видного представителя школы гиждуванской керамики Узбекистана Абдулло Назруллаева, самаркандскую ковровую фабрику "Шелковые ковры Бухары и Самарканда", где ознакомилась с азербайджанскими коврами, находящимися в коллекции предприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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