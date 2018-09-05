Огтай Миргасымов на Фестивале мусульманского кино в Казани – красная дорожка (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Казани открылся XIV Международный фестиваль мусульманского кино. Вечер традиционно начался в КРК "Пирамида" с красной ковровой дорожки, по которой прошли участники, члены жюри и почетные гости кинофорума, среди которых были первый президент Татарстана, госсоветник и специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, известные актеры Эммануил Виторган, Марат Башаров, Ирина Алферова и другие.

Ведущие церемонии открытия народный артист Татарстана Искандер Хайруллин и российская актриса, режиссер и певица Наталья Громушкина рассказали, что в этом году на кинофорум поступили рекордные 967 заявок из 56 стран мира и представили вниманию зрителей номинации конкурсных программ КМФМК-2018.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что Казань вновь стала центром пересечения мировых культурных и духовных традиций, точкой притяжения для профессионалов и любителей кино, подчеркнув, что фестиваль отражает непрекращающиеся ценности толерантности, терпимости и гуманизма. В заключение Фарид Мухаметшин зачитал текст приветствия от Президента РТ Рустама Минниханова. С традиционным мусульманским приветствием обратился к участникам и гостям фестиваля Президент XIV КМФМК, Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Оценивать фильмы конкурсной программы будут 12 экспертов из 11 стран. Председателю жюри - известная туркменская актриса, народная артистка СССР Мая-Гозель Аймедова. В состав жюри вошел известный азербайджанский кинорежиссер и сценарист, кавалер ордена "Шараф", народный артист Огтай Миргасымов. Кстати, на открытии Огтай Миргасымов шутя отметил, что эмансипация мусульманских женщин на КМФМК достигла своего пика: впервые в мире жюри мусульманского кинофестиваля возглавляет женщина. Членам жюри подарили татарский национальный головной убор - тюбетейки, была представлена концертная программа.

В рамках фестиваля прошла творческая встреча Огтая Миргасымов с гостями фестиваля.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

Конкурсная программа в этом году состоит из 65 фильмов: по 10 в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы", "Короткометражные документальные фильмы", "Россия молодая", 15 – в номинации "Национальный конкурс". По традиции статуэтки фестиваля будут также вручены за лучшие режиссуру, сценарий, операторскую работу, женскую и мужскую роли. Во внеконкурсной программе представлены номинации "Россия – Исламский мир", "Диалог культур", "Киномир детства" и "Кинопробы".



(Автор: Вугар Иманов)

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