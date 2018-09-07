В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль народных песен

7 сентября 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые пройдет Фестиваль народных песен, организованный Mədəniyyət TV при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией и Азербайджанской государственной академической филармонией, сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала.

Фестиваль пройдет с 8 по 12 октября. В рамках проекта будет проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, выступление Ансамбля народных инструментов, вечера вокала, джаза, инструментальных импровизаций и т.д.

Директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что государством уделяется особое внимание сохранению национального искусства и наследия, пропаганде во всем мире.

В рамках фестиваля будут представлены композиции из Золотого фонда радио, уникальные народные композиции, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях примут участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи. Трио-коллективы, ансамбль “Xatirə” телеканала и хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио представят гостям фестиваля забытые и редкие композиции народного творчества. В заключительный день заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнит народные песни в сопровождении симфонического оркестра.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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