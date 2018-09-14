Родина Винсента ван Гога вдохновила азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Нидерланды - страна контрастов, прекрасных замков и старинных городов, музеев и самобытных пейзажей, где архитектура прошлых столетий соседствует с ультрасовременными зданиями из стекла и бетона, а шикарные автомобили уступают дорогу велосипедистам. Старинные символы Нидерландов - тюльпаны и ветряные мельницы, сыры и деревянные башмаки. Само название дает точное представление о расположении этой страны (neder – нижний, низкий, landen – земли). Более половины территории этой живописной страны расположено ниже уровня моря. Королевство Нидерланды протянулось вдоль побережья Северного моря и граничит на востоке с Германией, на юге – с Бельгией. Нидерланды еще называют Голландией.

Родина Винсента ван Гога и Иеронима Босха ещё поражает своей древней и современной архитектурой, и, несомненно, может служить источником вдохновения…

В Ичери шехер в резиденции посла Нидерландов в Азербайджане Онно Керверса состоялась заключительная часть выставки проекта "Нидерланды глазами азербайджанских художников", сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов проекта НПО Arts Council Azerbaijan.

На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

На мероприятии посол Нидерландов в Азербайджане выразив признательность художникам, рассказал о проекте и этапах его реализации.

Дипломат отметил, что художникам удалось раскрыть заданную тему, и произведения получились интересными и разнообразными.

Было подчеркнуто, что художники писали свои картины в галерее Art Tower, и наблюдать за процессом создания картин было очень интересно. А сам проект способствует расширению отношений в сфере культуры и искусства между двумя странами.

По словам руководителя НПО Arts Council Azerbaijan художника Дадаша Мамедова, искусство всегда сближает народы, помогает лучше узнать традиции, налаживать мосты культуры между странами.

Дадаш Мамедов добавил, что в рамках проекта было создано 13 произведений искусства, каждый автор передал в них впечатления и внутреннее видение этой удивительной страны.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan выразив признательность посольству Нидерландов в Азербайджане за поддержку проекта и деятельности НПО Arts Council Azerbaijan, рассказал, что проект пользуется большим интересом и сотрудничество с другими странами будет продолжаться.

Гости мероприятия с большим интересом ознакомились с экспозицией, каждая из картин которой уносила зрителя в путешествие по прекрасной стране.

(Автор: Джани Бабаева)

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