Народный артист СССР Мурад Кажлаев свою любовь к Азербайджану воплотил в музыке (ФОТО)

22 сентября 2018 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора и дирижера Мурада Кажлаева, сообщает Trend Life.

На вечере под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла. Ведущим вечера был народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов. В концертной программе прозвучали симфонические иллюстрации в 10 частях - "Имам Шамиль", сочинение о легендарном лидере народов Кавказа XIX столетия, удостоенное Государственной премии Республики Дагестан, симфонические фантазии и другие сочинения автора.

Свою любовь к Азербайджану и родному городу Баку, где родился (15 января 1931 года) и вырос, получил образование в Государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) Мурад Кажлаев, воплотил в произведении "Симфонические фрески" по мотивам классика азербайджанской поэзии ХII-XIII Низами Гянджеви и концертном вальсе "Воспоминание о Баку". В 1955 года Мурад Кажлаев проживает в России, где вошел в число основоположников профессиональной музыки Дагестана, но всегда с особой теплотой говорит об Азербайджане.

"Для меня большая честь участвовать в Х Международном фестивале Узеира Гаджибейли. Никогда не забуду годы жизни и учебы в Азербайджане, когда ректором консерватории был великий композитор Узеир Гаджибейли. Вся моя молодость прошла здесь, поэтому для меня все, что происходит в Баку – волнительно. У меня светлеет душа от того, что в зале было множество улыбок, это значит, что вам хорошо. Баку всегда живет в моем сердце и памяти. Недавно я выпустил книгу своих мемуаров. И там все только о Баку. Даже мои дагестанцы говорят, ты что опять живешь в Баку? Даже стали мне где-то завидовать", - отметил Мурад Кажлаев, обладатель множества высоких наград, одной из которых был удостоен в Азербайджане - Орден "Дружбы". В списках его сочинений свыше 350 названий, многие из них звучат в 25 дисках, выпущенных в России, Германии, США и Италии.

В заключение вечера зрители стоя приветствовали Мурада Кажлаева.

X Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября организовано около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии.

(Автор: Вугар Иманов)

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