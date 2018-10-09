В Баку состоялось торжественное открытие первого Фестиваля народных песен (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 8 по 12 октября впервые проходит Фестиваль азербайджанских народных песен (Azərbaycan xalq mahnıları), организованный Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией, Азербайджанской государственной академической филармонией, Бакинской музыкальной академией, Союзом композиторов Азербайджана и Институтом фольклора НАНА, сообщает Trend Life.

В Международном центре мугама прошло торжественное открытие фестиваля. Выступившие на открытии художественный руководитель проекта, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов отметили, что государством уделяется особое внимание и забота развитию культуры, ведется активная работа по популяризации народной музыки и мугама в стране и за рубежом, реализуется множество значимых республиканских и международных проектов.

Было отмечено, что в рамках проекта будет проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, выступление Ансамбля народных инструментов, вечера вокала, джаза, инструментальных импровизаций, представлены композиции из Золотого фонда радио, забытые и редкие композиции народного творчества, песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях принимают участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи.

В концертной программе выступили народные артисты Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов, Гюльянаг Мамедова, Симара Иманова, Гюльяз Мамедова, Забит Набизаде, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Тяйар Байрамов, Бабек Нифталиев, Илькин Ахмедов, Фехруз Мамедов, Алмаз Оруджева, Закир Алиев и Гюлюстан Алиева. Аккомпанировали исполнителям заслуженные артисты Эльчин Гашимов (тар), Эльнур Ахмедов (кяманча), Алекбер Алекберов (тар), Алиаскер Мамедов (тар), Эльшан Мансуров (кяманча), Хайям Мамедов (кяманча), музыканты Мехман Микаилов (тар), Джахандар Микаилов (кяманча), Сиявуш Керимов (нагара), Эльмеддин Гасанов (нагара), Рамин Абдуллаев (нагара).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.