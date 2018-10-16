Баку без ограничений, или Первые шаги в верном направлении (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - British Council Азербайджан в сотрудничестве с Пространством Современного Искусства YARAT представил проект для людей без и с ограниченными возможностями, сообщает Trend Life.

Проект реализован в рамках программы "Unlimited" (Без ограничений), которая проходила под лозунгом "Первые шаги в верном направлении". Участники представили короткие театральные этюды в жанре интерактивного театрального форума, исследуя вместе со зрителями множество возможных точек на затронутые социальные темы.

Театральный форум - это разновидность жанра интерактивного театра, вовлекающего в процесс зрительскую аудиторию и предоставляющего ей возможность непосредственно участвовать в действии спектакля, с целью предложить свое решение проблем, способных привести к социальным переменам. Театральный форум является одной из основных театральных техник "Театра угнетенных" - движения, которое было основано бразильским театральным режиссером Аугусту Боалем.

Основная идея заключается в том, что для мечтающих о великом, вне зависимости от происхождения и физических возможностей, ограничений не существует. Программа тренингов и семинаров проходила с 8 по 15 октября в YARAT для театральных практиков и актеров с ограниченными возможностями и без таковых. Тренинги и семинары проводила Кэрин Чапман Кларк - актриса, эксперт в области театрального искусства и автор многочисленных семинаров, абсолютно убежденная в том, что театр является важнейшим инструментом социальных перемен.

Главная цель проекта - дать актерам, в том числе актерам с ограниченными возможностями, шанс высказаться и проявить себя, используя различные театральные приемы, технику повествования (сторителлинга) и импровизацию. Это достигается путем создания обширной сети специалистов, помогающих таким людям развивать навыки презентации своих творческих замыслов, продюсеров, тех, кто принимает решения по связанным с ними вопросам, объектов и помещений, где они могли бы реализовывать свои идеи в сфере искусства.

Участникам проекта были вручены дипломы.

(Автор: Вугар Иманов)

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