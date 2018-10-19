"75&75": юбилей мастера Арифа Гусейнова в кругу друзей и коллег (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств в Баку состоялось открытие выставки "75&75", посвященной 75-летнему юбилею народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова, сообщает Trend Life.

Выставка организована при совместной инициативе Министерства культуры, Министерства образования Азербайджана, Союза художников Азербайджана и Государственной академии художеств.

Экспозиция художника вызвала огромный интерес, мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители науки, литературы, культуры и искусства, студенты академии художеств и многочисленные поклонники творческого таланта художника.

Вел мероприятие заслуженный деятель искусств Азербайджана, искусствовед Зиядхан Алиев, который знакомил гостей мероприятия с разными гранями деятельности художника и основными вехами его творческого пути.

По словам ректора Азербайджанской государственной академии художеств, народного художника Омара Эльдарова, "75&75" – это выставка, о которой говорить коротко очень трудно. "Каждая представленная здесь работа значима и по содержанию, и по символам, по всей структуре. Выставка очень емкая, высочайшего художественного уровня, многие работы имеют исторический, философский, образовательный и патриотический текст", - сказал Эльдаров.

В своем выступлении первый замминистра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, поздравив художника с предстоящим юбилеем, дал высокую оценку его творческой деятельности.

Было отмечено, что к юбилею мастера организована прекрасная выставка, где каждая работа рассказывает о каком-то этапе творческого пути Гусейнова. Его выставки проходят как в стране, так и за ее пределами и всегда бывают встречены зрительской аудиторией с большим интересом.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула, что Ариф Гусейнов – большой мастер.

"Произведения Арифа Гусейнова хранятся в известных музеях. Ариф Гусейнов - прекрасный автор книжных иллюстраций, замечательный педагог, настоящий патриот своей страны. В его произведениях чувствуется безграничная любовь к Родине", - добавила Эфендиева.

Известный писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", президентский стипендиат Натиг Расулзаде который долгие годы дружит с художником, отметил, что значимую часть своей деятельности Ариф Гусейнов посвящает работе с детьми.

"Часть творческой деятельности художника связана с детьми, он открыл художественную студию для детей, учит их основам искусства, прививает любовь к прекрасному. И это большое и важное дело, ведь дети наше будущее", - сказал Натиг Расулзаде.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимова, известный кинорежиссер, народный артист Огтай Миргасымов и другие отметили, что произведения художника с начала его творческого пути и по сегодняшний день посвящены национальным ценностям, в них чествуется дух истории.

В заключении слово было передано Арифу Гусейнову, который выразил признательность всем присутствующим за теплые слова и добрые пожелания.

"Когда у меня спрашивают про выставку, то интересуются, почему я решил провести ее именно здесь. Являясь профессором Академии художеств, от своих студентов всегда требую представить хорошие работы. И вот я подумал, что и мое время пришло отчитаться перед ними, поэтому экспозиция походит в Музейно-выставочном комплексе Академии художеств. Пусть студенты придут, ознакомятся с моими работами, выставка будет для них открытым уроком", - сказал народный художник.

Отметим, что название выставки "75&75" носит символический характер, она посвящена 75-летнему юбилею мастера, а в ее экспозицию вошли 75 работ. Представленные работы созданы в разные годы, среди них работы из серии "Азербайджанская сказка", "Хопхопнаме", произведения, посвященные известным деятелям Азербайджана. Ариф Гусейнов сквозь призму азербайджанских сказок и фольклора показывает обычаи и традиции нашей страны.

Выставка "75&75" будет проходить по 30 октября 2018 года.

(Автор: Джани Бабаева )

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