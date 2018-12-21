Одним бакинским вечером. Если хочешь изменить мир, то измени себя! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Человек всегда стремился иметь то, что приносит ему удовольствие и успокаивает, привносит в жизнь духовные краски и возвышенные чувства. Таким действием издавна считается классическая музыка, которая создана для того, чтобы затрагивать все струны человеческой души. Эти композиции воспринимаются совсем иначе – здесь не нужны слова, к этой музыке не снимешь клипы. В них каждый звук пробуждает то, что мы долго и упорно прячем от постороннего глаза. Классическая музыка способна творить чудеса, ей подвластны наши эмоции, глубокие душевные переживания, ей мы можем доверить свои мысли, горе, радость. И что самое интересное, произведения великих композиторов живут своей собственной жизнью, с ними, как с живым существом, можно разговаривать, спорить или соглашаться. А многих писателей и поэтов, художников и скульпторов именно классическая музыка вдохновляла на создание выдающихся произведений. Говорят, что в современном мире значимость классической музыки падает. Возможно, человечество по этой причине постепенно утрачивает свои духовные ценности, общество становится более черствым, теряет способность сопереживать ближнему. Давайте сохранять наше духовное богатство: ходить в музеи, посещать концерты классической музыки, читать классическую литературу, приучать к этому наших детей. Ведь искусство, будь то музыка, живопись или танец делают наш мир прекрасным! А если хочешь изменить мир, то в первую очередь нужно изменить себя!

В Международном центре мугама прошел вечер классической музыки в исполнении студентов группы «Сабах» Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В концертной программе прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Фредерика Шопена, Роберта Шумана, Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Арифа Меликова, Вагифа Мустафазад и других известных азербайджанских и зарубежных композиторов.

Группа «Сабах» Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли создана в 2015 году. Несмотря на недолгий период деятельности, студенты группы неоднократно становились лауреатами многих международных конкурсов, проходивших в Испании, России, Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии, Польше и Германии, где они достойно представляли нашу страну.

(Автор: Вугар Иманов)

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