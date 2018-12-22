Талантливые азербайджанцы в Германии. Маргарита Керимова-Соколова отметила юбилей в Bunte Palette (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Sauer города Кёлн состоялось открытие выставки Bunte Palette учеников художницы Маргариты Керимовой-Соколовой, организованный Art Kafe. Мероприятие было приурочено к 20-летию художественной студии Margarita нашей соотечественницы, которая с 1995 года живет и работает в Германии, сообщили Trend Life организаторы вечера.

В экспозиции представлено около трехсот работ 24 юных талантливых художников. Интересно, что пятеро из них – Эльвин Аббасов, Аяз Керимли, Икрам Керимов, Динара и Джамиля Мамедовы - азербайджанцы, семьи которых живут в Кёлне. Рассказы юных художников о своих работах, дискуссии, семейные фотографии, концерт, вкусный фуршет стали ярким украшением праздничного вечера.

Спонсором выставки также выступил наш соотечественник Джавид Ханларов, который отметил, что главное - это прекрасные работы участников, свежесть, радость и теплота, которую они излучают, создавая атмосферу праздника и магии искусства.

«Творчество помогает формированию ребёнка для выбора профессии, будущей жизни и успехов. Человек с развитым творческим потенциалом мыслит глубоко, широко и многовариантно. Практически он никогда не бывает в тупике перед поставленной задачей, так как из различных вариантов выбирает наилучший», - сказал Джавид Ханларов.

Маргарита Керимова-Соколова отметила, что за эти годы множество выпускников выбрали различные профессии, но в основном, связанные с искусством, дизайном, архитектурой, медиа.

«Каждый из участников продемонстрировал индивидуальность, неповторимость и исключительность, которые отразил в произведениях, показывая любопытство к миру и выражая чувства, абсолютно по-своему. И в этом огромная ценность, так как каждый из них - это уникальная личность со своим видением мира. Это главная задача, которую я ставлю перед учениками с первого и до последнего занятия. Только поняв себя, что интересует, выбирая тему, они определяют себя как художники и творцы! Художник - это, прежде всего, идея, которая в свою очередь должна быть выполнена на самом высоком уровне, благодаря пониманию и приобретённым знаниям на данный период. И вот тут начинается процесс познания - как исполнить, какими средствами и в какой технике? Искусство в силу своей доступности только кажется лёгким для восприятия. На самом деле, чтобы создать произведение необходимо задействовать множество компонентов, которые дети познают на занятиях. Конечно, это долгий, но потрясающе увлекательный процесс познания законов и таинств искусства! Представьте себе, чтобы оценить картину необходимы и чувства, и знания, и опыт, которые в течение всей жизни постоянно приобретаются и совершенствуются. Мои ученики знают мой девиз: «То, что сегодня я оцениваю как большое достижение, и это действительно так, на завтра будет уже мало. И мы вновь и вновь, с каждым днём должны возрастать в своих знаниях и умениях!»», - сказала мастер кисти.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадедом был известный русский художник Иван Иванович Соколов. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников.

С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов)

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