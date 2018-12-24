Творческие свершения юных азербайджанских музыкантов

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт учащихся одиннадцатилетней музыкальной школы № 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Концертная программа была посвящена Дню солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и наступающему Новому году.

Мероприятие прошло по инициативе Международного центра мугама и при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и Главного управления культуры города Баку.

В концерте прозвучали произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов. Юные музыканты, среди которых лауреаты международных и республиканских конкурсов, продемонстрировали свой талант, исполнив сочинения Тофига Гулиева, Фикрета Амирова, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Петра Чайковского, Фридерика Шопена и других авторов.

Несмотря на волнение, юные музыканты успешно выступили перед зрительской аудиторией. Было заметно, что к музыкальной программе вечера учащиеся школы подошли очень серьезно и долго репетировали перед концертом. Старания юных музыкантов были встречены бурными аплодисментами публики.

Отметим, что подобные концертные программы помогают подрастающему поколению музыкантов продемонстрировать свои способности и вдохновляют их на новые творческие свершения.

(Автор: Джани Бабаева)

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