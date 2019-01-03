Исторический сериал с участием азербайджанской актрисы покажут в России (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Первом канале (Россия) стартует показ русско-турецкого исторического сериала "Султан моего сердца" ("Kalbimin Sultanı") с участием азербайджанской актрисы и писательницы Гюлай Гусейновой, которая сейчас проживает в Турции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала. Показ сериала стартует на российском телеканале с 8 января.

Напомним, что сериал "Султан моего сердца" был представлен летом 2018 года в эфире турецкого телеканала STAR TV.

В сериале заняты как турецкие, так и российские актеры. Гюлай Гусейнова воплотила в телесериале образ Рейхан Калфы.

Сюжет сериала: Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда…

(Автор: Джани Бабаева)

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