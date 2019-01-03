Исторический сериал с участием азербайджанской актрисы покажут в России (ФОТО, ВИДЕО)

3 января 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Первом канале (Россия) стартует показ русско-турецкого исторического сериала "Султан моего сердца" ("Kalbimin Sultanı") с участием азербайджанской актрисы и писательницы Гюлай Гусейновой, которая сейчас проживает в Турции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала. Показ сериала стартует на российском телеканале с 8 января.

Напомним, что сериал "Султан моего сердца" был представлен летом 2018 года в эфире турецкого телеканала STAR TV.

В сериале заняты как турецкие, так и российские актеры. Гюлай Гусейнова воплотила в телесериале образ Рейхан Калфы.

Сюжет сериала: Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда…

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Телеканалы Азербайджана предупреждены о демонстрации сцен, пропагандирующих вредные привычки
Общество 28 ноября 2013 14:47
Дорожная полиция Азербайджана обеспокоена демонстрацией в телесериалах кадров с нарушением ПДД
Общество 17 января 2013 13:32
Лента новостей
Израильские специалисты создали средство для борьбы с раком
Израиль 13:18
SOCAR Georgia рассказала о планах на 2019 год
Энергетика 13:17
Генштаб Турции сообщил о проведении очередной операции на севере Ирака
Турция 13:17
В 2019 году Баку станет центром крупномасштабных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам
Общество 13:15
Правительство России выделит регионам 31,367 млрд рублей субвенций на лекарства
Россия 13:05
Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер в возрасте 105 лет
США 13:00
В Казахстане введен риск-ориентированный надзор банковского сектора
Казахстан 12:57
Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку
Европа 12:57
Порядка 70% посетивших Турцию туристов предпочли воздушный транспорт – министерство
Туризм 12:53