Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов на свою премию

Лента режиссера Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star Is Born) с певицей Леди Гагой в главной роли и кинокомикс "Черная пантера" (Black Panther) постановщика Райана Куглера вошли в число номинантов на ежегодную премию Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в главной категории - "Лучший фильм". Список претендентов на победу размещен в пятницу на официальном сайте награды.

В ключевой номинации представлены также фильмы "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians) Джона М. Чу, "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, "Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли, хоррор "Тихое место" (A Quiet Place) Джона Красински, "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона, "Власть" (Vice) Адама Маккея и "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера.

В категории "Лучший анимационный фильм" на победу претендуют лента производства студии Pixar "Суперсемейка 2" (Incredibles 2), "Остров собак" (Isle of Dogs) Уэса Андерсона, "Ральф против интернета" (Ralph Breaks the Internet), "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse) и "Гринч" (The Grinch).

Лучшим драматическим сериалом могут признать следующие проекты: "Американцы" (The Americans), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul), "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale), "Озарк" (Ozark), "Это мы" (This Is Us). Среди комедийных сериалов представлены "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "В лучшем мире" (The Good Place), "Блеск" (Glow) и "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel).

В категории "Лучший мини-сериал" в число номинантов попали телепроекты "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora), "Острые предметы" (Sharp Objects), "Романовы" (The Romanoffs), "Маньяк" (Maniac).

30-я ежегодная церемония вручений наград Гильдии продюсеров Америки состоится 19 января в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

