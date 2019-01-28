Проведи уик-энд в театре – в Азербайджане реализуется новый проект (ФОТО)

28 января 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках нового проекта «Пойдемте в театр» (Gəlin teatra gedək) Сумгайытский государственный драматический театр представил зрителям два спектакля «Как бы нам пришить старушку» по пьесе американского драматурга Джона Патрика и «Очаг» по произведению турецкого писателя Тургута Озакмана, сообщили Trend Life пресс-службе театра.

Главная цель проекта – пропаганда театрального искусства среди различных социальных слоев населения, проведение плодтворного досуга. В рамках проекта каждый уик-энд зрителям будут представлены спектакли в различных жанрах.

Режиссер-постановщик «Как бы нам пришить старушку» - Татьяна Шевченко, художник-постановщик – Елена Карпенко. В ролях - заслуженные артисты Илаха Сафарова, Рауф Агакишиев, Садагет Нуриева, Изамеддин Багиров, Джалал Мамедов и актер Ялчын Салимов.

Режиссер-постановщик «Очаг» - народный артист Фирудин Магеррамов. В ролях – заслуженные артисты Рауф Агакишиев, Джалал Мамедов, Хатира Сулейманова, Ферана Мусаева, актеры Шахла Мамедова, Шамистан Сулейманлы и Огтай Мехтиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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