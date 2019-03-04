Шутки в сторону: известный российский КВНщик провел в Баку мастер-класс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский КВН в этом году отмечает пятилетие официальной лиги. Игры, мероприятия и выступления азербайджанских КВНщиков на международной сцене активно поддерживаются государственными структурами, что придает молодежи дополнительную мотивацию и большой стимул, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Сотни представителей азербайджанской молодежи вовлечены в игру, которая уже многие годы является символом остроумия, находчивости, креатива, и, конечно же, качественного юмора.

Баку посетил бывший редактор Высшей лиги КВН, главный редактор Азербайджанской лиги, капитан команды КВН "СОК" (Россия) и чемпион Высшей лиги Дмитрий Колчин.



Известный российский КВНщик поделился с молодыми коллегами своим мастерством и опытом, дав мастер-класс для молодых коллег с целью повышения их профессиональных навыков и подготовки к будущим международным турнирам и фестивалям. Помимо этого, он ответил на интересующие аудиторию вопросы.



В ходе визита Колчина, в Бакинском государственном университете (БГУ) также состоялся "круглый стол" на тему "Роль КВН в развитии молодежи", в котором приняли участие представители различных вузов страны.

Ряд насущных тем и вопросов обсудил с Колчиным и руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов. Разговор шел в числе прочего и о развитии в стране телевизионной школы КВН. В качестве успешного примера был приведен опыт проекта Азербайджанской телевизионной лиги, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны, набирая обороты и завоевывая признание все большего числа зрителей, о чем свидетельствует официальный рейтинг телеэфира.

Продолжая тему успеха Азербайджанской лиги КВН, стоит отметить, что за пять лет наилучшие результаты показали команды из Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности и Государственного экономического университета.

В настоящее время идет подготовка к полуфиналу телевизионной лиги, который состоится первого апреля в Государственного театре юного зрителя с участием следующих команд – "Azii 1920", "Subaylar", "Xalxın Uşağları", "Baki Dövlət Yığması", "FizAka", "Genezis", "Qizlar Batalyonu".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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