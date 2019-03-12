Великолепная шестерка в Шамахе (ФОТО)

12 марта 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре образования искусств города Шамахы с успехом прошёл замечательный концерт с участием шести известных пианистов из шести стран, сообщает Trend Life.

На вечере, организованном Центром Гейдара Алиева и Общественным объединением "Региональное развитие", выступили Мурад Гусейнов из Азербайджана, Николас Рот из США, Катарина Тройтлер из Германии, Юнди Сью из Китая, Рустем Сайткулов из России и Ацуши Имада из Японии. Музыканты выступали под аккомпанемент симфонического оркестра под управлением Фуада Ибрагимова.

В сольных выступлениях известных пианистов прозвучали произведения И.С.Баха, Ф.Шопена, Ф.Шуберта, Ф. Листа, С.Прокофьева и других мировых классиков.
Напомним, что 7 марта в Баку в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт под названием "Гексамерон. 6 роялей". В концерте прозвучали произведения известных зарубежных и азербайджанских композиторов, а также редко исполняемое произведение "Гексамерон" в совместном представлении шести пианистов. Продолжением данного проекта стал концертный тур шести выступивших в Баку известных пианистов в регионы страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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