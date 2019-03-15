Анимационное эхо из Азербайджана в Чехию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Чехии Праге, в кинотеатре “Kino Pilotů” 23 марта, состоится фестиваль анимационных фильм "Эхо фестиваля ANİMAFİLM в Праге", сообщил Trend Life проживающий в этой стране наш соотечественник, учредитель и директор проекта Рашид Агамалиев.

"С 19 по 21 октября 2018 года был проведен первый Бакинский международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM (I Bakı Beynəlxalq Animasiya Festivalı), который получил большой резонанс и стал успешным. Из 63 стран было представлено 480 фильмов и 15 сценариев. В течение трех дней прошли тематические вечера, семинары и мастер-классы различные презентации, выставка “ReAnimasiya”, презентация книги "Азербайджанская анимация", определены победители в различных номинациях и т.д. Поэтому мы решили второй фестиваль провести в Праге, в котором наряду с зарубежными будут представлены лучшие азербайджанские анимационные фильмы", - сказал Рашид Агамалиев.

Среди гостей будут мастера анимации Фирангиз Гурбанова (Азербайджан), Джахангир Сулейманов (Россия), Масуд Панах (Германия), представители Ирландии, России, Ирана и других стран. Фирангиз Гурбанова предстваит ретроспективу анимационных фильмов и проведет мастер-класс для студентов Киноакадемии FAMU. Мероприятие приурочено к Новруз байрамы, поэтому для гостей будут представлены блюда и сладости азербайджанской национальной кухни, а также мультфильм, посвященный этому празднику.

Основная цель фестиваля – развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино - и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.