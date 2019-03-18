WORLD HARMONY в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 2-8 апреля в Баку пройдет Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора "WORLD HARMONY", сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Конкурс пройдет при совместной организации Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑участников СНГ, министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

Конкурс "WORLD HARMONY" будет проводиться по следующим номинациям: соло - фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты; вокал – академический, национальный, эстрадный; танец (соло и ансамбль), инструментальные ансамбли (классические и народные), вокальные ансамбли (академические, народные и эстрадные), хоровые и танцевальные коллективы.

Ожидается, что в конкурсе, который будет проведен среди различных возрастных категорий, примут участие представители Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России и Украины.

Участников конкурса будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут специалисты из Азербайджана, Беларуси, Франции, Грузии, Израиля, Казахстана, Литвы, Венгрии, России и Украины.

Четвертого апреля в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева выступят педагоги и учащиеся Музыкального лицея Санкт-Петербурга, а седьмого апреля состоится гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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