Как быть постоянно счастливым: бесплатный тренинг в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT в рамках программы "Человек: познай Себя" организует в Баку вводную лекцию и тренинг знаменитого американского эксперта в области счастья Эмилианы Саймон-Томас (Emiliana R. Simon-Thomas), которые пройдут 4, 5 и 6 апреля 2019 года, сообщили Trend Life в YARAT.

Известный американский ученый и эксперт по счастью Эмилиана Саймон-Томас бесплатно проведет в Баку практический тренинг "Наука о счастье". Участники тренинга узнают много новых фактов о счастье от человека, который посвятил его изучению долгие годы.

Мы все хотим быть счастливыми, но не многие знают, как этого достичь. Оказывается, продолжительно пребывать в состоянии счастья и делиться им с окружающими - это навык, которому можно обучиться. Так утверждает человек, который посвятил многие годы своей жизни изучению вопросов о счастье.

"Много лет исследуя феномен счастья, мы пытаемся выяснить, что именно делают или не делают счастливые люди. Оказывается, что люди, которые лучше разбираются в том, о чем думают, и которые чаще обращают внимание на то, что они делают в текущий момент - чаще испытывают счастье в повседневной жизни", - рассказывает в одном из своих интервью Эмилиана Саймон-Томас.

Эмилиана Саймон-Томас - доктор в области когнитивных нейронаук и эксперт по неврологии, психологии сострадания, доброты, благодарности и других просоциальных навыков. Она - директор научного отдела Berkeley’s Greater Good Science Center, руководит программой и ведет онлайн курс "Наука о счастье", где обучаются более 600 000 человек со всего мира.

Работала в качестве заместителя директора в The Center for Compassion and Altruism Research and Education в Стэнфордском университете, специализируясь на том, как сострадание приносит пользу здоровью, благополучию и социальной адаптивности.

Все, кому интересно получить практические инструменты о счастье, дополненные научными знаниями, могут бесплатно посетить вводную лекцию и тренинг на тему: "Наука о счастье". На занятиях можно узнать о том, как счастьем можно управлять, какие есть способы, чтобы осознанно усиливать и развивать в себе этот навык.

За короткое время можно научиться: использовать различные стратегии для повышения личностного счастья; оценивать и развивать свою психическую устойчивость к стрессам; развивать и осознанно усиливать в себе привычку быть счастливым человеком; достигать желаемых результатов в налаживании межличностного понимания.

YARAT приглашает всех желающих на вводную лекцию по этой теме. А тем, кто захочет пойти дальше и узнать больше о секретах осознанной и счастливой жизни, предлагает принять участие в двухдневном тренинге "Наука о счастье".

Больше информации о тренинге и лекторе доступно по ссылке: www.insan.yarat.az

Регистрация на лекции и тренинги осуществляется здесь: www.insan.yarat.az

Подробности по телефону: +994502893132 и по e-mail: info@insan.yarat.az

