Известные азербайджанские артисты посвятили концерт Сулейману Рустаму

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт, посвященный творчеству народного поэта, драматурга и общественного деятеля Сулеймана Рустама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar"), организованного Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В ходе концертной программы народные артисты Айгюн Байрамова, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Рашад Ильясов, Бейимханым Велиева, солисты Азербайджанского телевидения и радио Эльгиз Алиев, Садаф Будагова, Равана Амирасланлы и певица Айтан Магеррамова исполнили песни на слова поэта.

На вечере прозвучали такие известные композиции, как "Qurban adına", "Laylay", "Sevgilim", "Nazlı yarım", "Azərbaycana gəlsin", "Sədaqətim var", "Axtararsınız", "Sənsən yoxsa mən", "Yandım elə yandım". Концерт завершился композицией "Bəs nə deyim", которую исполнили Бейимханум Велиева и Равана Амирасланлы.

Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева.

Ведущим мероприятия был заслуженный артист Рашад Ильясов.

Отметим, что первый сборник стихов Сулеймана Рустама "От печали к радости" был написан поэтом в 1927 году. В 1939-1940 годах Сулейман Рустам написал пьесу "Гачаг Наби". Созданные в годы Великой Отечественной войны патриотические стихи посвящены мужеству и самоотверженности людей, их непоколебимой вере в победу над врагом. Большой популярностью пользуется также стихотворение Сулеймана Рустама "Мать и почтальон". Это произведение, написанное с большой эмоциональной силой, глубоко волнует читателя, будит в нем искренние чувства. Десятки стихотворений Сулеймана Рустама положены на музыку. Его газели, которые прекрасно ложатся на лад мугамов, дарят людям много радости.

(Автор: Джани Бабаева)

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