90-летие Розы Джалиловой торжественно отметят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 17 мая состоится торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею народной артистки Азербайджана, кавалера ордена "Шараф", танцовщицы, хореографа-балетмейстера, педагога Розы Джалиловой, сообщает Trend Life.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Девечи. После окончания Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Театра оперы и балета в Баку. В 1949 году стала солисткой ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. На протяжении более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко. В ее репертуар, помимо азербайджанских танцев, вошли арабские, фарсидские, индийские и танцы других народов мира. В различные годы создала фольклорные коллективы в Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране. В 1989 году создала ансамбль песни и танца "Гюлистан", а затем ансамбль "Севиндж".

Роза Джалилова как педагог воспитала много известных мастеров танцевального искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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