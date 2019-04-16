Азербайджанский танцор стал Кремлевской звездой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков стал обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества "Кремлевские звезды", который прошел в Концертном зале гостиницы "Космос" в Москве.

Как сообщил Trend Life танцор, фестиваль прошел с участием более двухсот представителей из России и стран СНГ. Фарид Казаков выступил с номером под названием "Со временем, всё проходит" на музыку известного французского композитора Лео Ферре.

"Я очень горд и рад, что судьи, так высоко оценили моё выступление, присудив мне звание – обладателя гран-при! Я долго готовился к этому конкурсу, как физически, так и морально. Знал, что будет очень много конкурентов и нужно всё исполнить – идеально. Я счастлив, что у меня это получилось! ", - отметил танцор.

Международный конкурс-фестиваль "Кремлевские звезды" - это прекрасная возможность показать свои достижения в области музыкального, театрального, хореографического, циркового и других видах искусства. Главные задачи - расширение и укрепление дружественных связей между странами-участниками, сохранение и развитие национальных культур, знакомство с культурой, искусством и традициями народов, обмен опытом, повышение профессионального мастерства.

(Автор: Вугар Иманов)

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