Танцующий Большой Кавказ в Шеки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в городе Шеки прошли открытые соревнования по танцам на Кубок Большого Кавказа, организованные Ассоциацией танца и Союзом молодежи Азербайджана при поддержке Jam Group, сообщил Trend Life президент АТА Азиз Азизов.

Главная цель – развитие современного и традиционного танцевального искусства в регионах Азербайджана, обмен опытом между странами.

В судейский состав вошли - вице-президент АТА, преподаватель Бакинской академии хореографии Ульвия Гасанова, завкафедрой хореографии Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Таир Эйнулаев, солист Азербайджанского эстрадного и фольклорного ансамбля "Джанги" Фархад Алиев.

Чемпионат прошел по следующим видам танца - хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, черлидинг, народные танцы, стилизация фольклора, восточные танцы, индийские (Болливуд). Возрастные категории - младшая группа (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации - соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25 – 50 участников).

Победителями стали - Шекинская детская школа искусств (руководитель Хумар Асадова), танцевальные коллективы "Buta" (Заур Гасымов), "Ayan" (Сонаханым Исмаилова), "Qarabağ" (Наргиз Бабаева), "Smiles" (Ирада Велиева), "Tovuz Xədicə" (Ариф Маммедзаде), "Xəmsə" Гянджинской национальной филармонии (Сянан Джавадов), "Zirvə" (Нателла Гасанова), "Ruslan" (Исмаил Мамедов), молодежный центр "Göy-Göl" (Гюльбяниз Иманова)

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(Автор: Вугар Иманов)

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