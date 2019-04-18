Макеты памятников архитектуры Азербайджана из обыкновенных спичек (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Агджабединском районе прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Фестиваль был организован на Площади Гейдара Алиева в Агджабеди. Мероприятие посетили представители министерства культуры, Исполнительной власти Агджабединского, Агдамского и Лачинского районов Азербайджана, региональных управлений культуры, деятели искусства, представители общественности.

В своем выступлении глава Исполнительной власти Агджабединского района Шахин Мамедов отметил значимость проведения данного фестиваля.

Было подчеркнуто, что основная цель проекта - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена.

Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

В рамках фестиваля была представлена экспозиция, в которую вошли образцы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, изделия ручной работы, а также панно, созданные не кистями и красками, а с помощью гвоздей и нитей.

Среди деятелей искусства свои работы также представили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Работы мастера резьбы по дереву Асифа Гасымова вызвали большой интерес у гостей фестиваля.

Также внимание гостей мероприятия привлекли работы мастера резьбы по дереву Рауфа Сеидзаде, а также Сарвера Абдуллаева, который создает макеты памятников архитектуры из обыкновенных спичек.

Также был представлен книжный уголок, посвященный "Году Насими". Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане. Газели Насими прозвучали в исполнении школьников.

Вниманию гостей была представлена яркая концертная программа, в ходе которой танцевальные коллективы "Qarabağ", "Pesvebi" и "Göyçay" представили красивые танцевальные номера, а в исполнении фольклорных коллективов прозвучали песни "Qarabağ şikəstəsi", "Yaşa mənim xalqım", "Qonaq gəl bizə".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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