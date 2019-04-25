Шах Ирана и любимая жена-азербайджанка Фарах. Премьера в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Перми с большим успехом состоялась премьера балета "Шахерезада". В основу либретто, которое написал главный балетмейстер Пермского оперного театра Алексей Мирошниченко, легла реальная биография императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Это история, похожая на ожившую сказку о Золушке! Это самая романтичная история любви! Давно увлеченный судьбой этой женщины, Алексей Мирошниченко получил ее личное разрешение на создание балета и написал либретто, которое можно публиковать как самостоятельное литературное произведение. Балет создан на музыку сюиты Николая Римского-Корсакова "Шахерезада", написанной в 1888 году под впечатлением от арабских сказок "Тысяча и одна ночь". Главную партию в нем исполнила мировая знаменитость, прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнева. Партию шаха Ирана сыграл бразильский танцор Марсело Гомес.

Фарах Пехлеви (14 октября 1938, Тегеран, Иран) - вдовствующая императрица Ирана, супруга шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Из трёх жён шаха она единственная была коронована в качестве императрицы (шахбану).

Фарах Диба (такова её девичья фамилия) - азербайджанка по происхождению. Её дед по отцовской линии в конце XIX века был послом Ирана при дворе Романовых. Фарах была из богатой семьи, однако ранняя смерть её отца заставила семью оставить собственную виллу в Тегеране и переехать в дом к родственникам. Образование получила в Тегеране и Париже. В школьные годы увлекалась спортом и была капитаном команды по баскетболу. После окончания лицея она занялась архитектурой и училась в Ecole Speciale d'Architecture , в Париже. Там же в 1959 году на приёме в иранском посольстве ее представили шаху Мохаммеду Реза Пехлеви как одну из иранских студенток, обучавшихся во Франции. Шах сделал ей предложение практически сразу же после встречи. Их свадьба состоялась 21 декабря 1959 года. У них родилось четверо детей.

В 1967 году шах принял беспрецедентное решение - он короновал Фарах, и она стала первой и единственной коронованной императрицей в истории страны. Все своё свободное время императрица Фарах посвящала искусству, открыла несколько музеев в Иране, способствовала открытию больниц и детских садов. Фарах - высокообразованная женщина, помимо персидского свободно владеет азербайджанским, английским и французским языками. Всегда модно и элегантно одевалась. Многие сравнивали её с Жаклин Кеннеди.

В 1972 году императрица Фарах посетила СССР, где была приглашена в Азербайджан. В Баку ей был организован пышный приём. На концерте, посвящённом приезду императрицы Фарах, выступили ведущие артисты Азербайджана - Зейнаб Ханларова, Муслим Магомаев, Шовкет Алекперова, Рашид Бейбутов, Фидан Гасымова и многие другие.

Во время исламской революции 1979 года, направленной против монархии, супруги были вынуждены покинуть страну. После смерти мужа и младшей дочери принцессы Лейлы, вдова поселилась в Потомаке, штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В 2003 году написанная ею книга воспоминаний "Моя жизнь с шахом" стала международным бестселлером. Сейчас Фарах Пехлеви 80 лет.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.