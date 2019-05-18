Азербайджанский видеоарт "Быть женщиной" представлен в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выставка произведений азербайджанского видеоарта открылась в рамках Тбилисской художественной ярмарки (TAF), сообщила Trend Life координатор проекта Кенуль Рафиева.

Выставка «Быть женщиной» на гендерную тему проходит с 17 по 19 мая в Тбилиси (Грузия) под эгидой Союза художников Азербайджана при поддержке Бакинского объединенного клуба художников. Автор выставочного проекта - заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская, продюсер проекта - Бахрам Халилов. Проект реализуется при содействии организации United Cultures in Azerbaijan и посольства Швеции в Азербайджане.

Как известно, 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права.

В экспозиции «Быть женщиной» представлены произведения десяти азербайджанских современных художников различных поколений - Агиля Абдуллаева, Бахрама Халилова, Чинары Меджидовой, Лейли Гафаровой, Лейли Салаевой, Назрин Мамедовой, Сабины Шихлинской, Ситары Ибрагимовой, Теймура Даими и Вюсала Рахима. Проект «Быть женщиной» ставит перед собой цели – сквозь призму современного искусства раскрыть тему гендерного равенства, подчеркнуть расширение прав и возможностей женщин не только в азербайджанском обществе, а также во всем мире за последние 100 исторических лет, и найти возможные ответы на самые актуальные вопросы этой темы в контексте международного сообщества.

TAF – международная ярмарка современной художественной деятельности, с фокусом на регионы Черного, Каспийского и Балтийского моря. Участники TAF 2019 были отобраны в соответствии с их профессиональной репутацией, представленными художественными и кураторскими решениями, а также региональным фокусом.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.