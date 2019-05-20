Праздник культуры и искусства в Шамахы (ФОТО)

20 мая 2019 21:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Шамахы прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры, сообщили Trend Life в понедельник в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было проведено в Парке Гейдара Алиева. В фестивале приняли участие представители министерства культуры, начальники региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства.

Гости фестиваля насладились выступлениями инструментальных ансамблей "Nağaraçalanlar" и "Pirqulu". В программе фестиваля выступили также оркестр народных инструментов и хоровой коллектив, танцевальный коллектив "Buta", фольклорный "Şirvan" и другие. Также своим выступлением публику покорили учащиеся детской музыкальной школы искусств.

На мероприятии был представлен книжный уголок, приуроченный к "Году Насими". Школьники подготовили литературную композицию, посвященную великому азербайджанскому поэту. Учащиеся воссоздали образ Насими, а в исполнении чтецов прозвучали газели поэта. Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция изделий различных видов декоративно-прикладного искусства – медные изделия, предметы быта, кялагаи, художественная вышивка, изделия из дерева и т.д.

Напомним, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Джани Бабаева)

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