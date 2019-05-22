Азербайджан – Турция! Дух победы, призыв к победе! (ВИДЕО, ФОТО)

22 мая 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация видеоролика "TÜRKİYƏ - AZƏRBAYCAN" (Турция – Азербайджан), экранизированная на музыку Севиндж Тофигггызы и слова Алмаз Илахи в исполнении Севиндж Мусаевой, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, почтена память шехидов, павших за независимость Азербайджана и Турции.

"В композиции, которая посвящена братским отношениям Азербайджана и Турции, есть дух победы, призыв к победе. Одним из интересных моментов является то, что исполнителя – меня, нет в кадре, нам главное было показать дружбу, братство и мощь наших стран", - отметила Севиндж Мусаева.

"Связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, а в мире нет других таких стран, которые были бы так близки и подобным образом поддерживали друг друга, как наши страны. Пусть всегда здравствуют и процветают Азербайджан и Турция!", - отметила Севиндж Мусаева.

В видеоролик вошли документальные кадры и из сериала “Savaşçı” (Боец). В мероприятии приняли участие общественные деятели, ветераны Карабахской войны, представили культуры и науки, творческой молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

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