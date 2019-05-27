Мастера мугама отметят 130-летие Сеида Шушинского

27 мая 2019 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 29 мая в 19:00 состоится мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения неповторимого представителя азербайджанской мугамной школы, народного артиста Сеида Шушинского, сообщили Trend Life в понедельник в пресс-службе Центра.

Мероприятие пройдет в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского.

Вечер будет организован в рамках проекта Центра мугама - "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), и пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана и Общественного телевидения.

В ходе мероприятия известные деятели культуры и искусства, ханенде поделятся своими воспоминаниями о выдающемся знатоке мугама и расскажут о его несравненном творчестве.

Мероприятие продолжится музыкальной программой с участием известных ханенде.

Сеид Шушинский является одним из крупнейших представителей Карабахской школы ханенде, он сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры, в особенности мугама.

Ханенде, обладавший широким диапазоном, необыкновенным голосом и высокой сценической культурой, своим непревзойденным, совершенным исполнительским стилем обогатил азербайджанскую музыкальную сокровищницу. Особой оригинальностью в его исполнении отличалась интерпретация дастгяха Чахаргях, который считается особо сложным для певцов. Чахаргях мастер мугама начинал с кульминационного раздела Мансурийя, придающего дастгяху воинственный дух, и поэтому мэтром мугама Джаббаром Карьягдыоглу был назван "жемчужиной восточной музыки".

Отметим, что вход на концерт бесплатный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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