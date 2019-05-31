Ильхам Намиг Камал отметит юбилей в кругу друзей и коллег

31 мая 2019 23:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку 12 июня состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", профессора Ильхама Намига Камала, сообщили Trend Life в пятницу в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На юбилейном бенефисе прозвучат песни, монологи, будут представлены отрывки из театральных постановок и показаны кадры из фильмов, в которых занят Ильхам Намиг Камал.

На мероприятии с поздравлениями в адрес юбиляра выступят коллеги, бывшие студенты, известные деятели культуры и искусства, друзья, среди которых народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, народные артисты Азер Зейналов и Джафар Намиг Камал, заслуженные артисты Гюлистан Алиева, Акпер Ализаде и другие.

Автор сценария юбилейного мероприятия – Гасым Сафароглу, режиссер-постановщик - Джавид Имамвердиев, постановщики танцевальных номеров - заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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