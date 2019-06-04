В Баку пройдет Garage Screen Film Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 4 по 25 июня пройдет Второй фестиваль Garage Screen Film Festival, организованный Музеем современного искусства "Гараж" (Москва, Россия) при поддержке Центра Современного Искусства YARAT и Киноцентра "Низами", сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов проекта.

В рамках фестиваля будут показаны семь фильмов о разных стратегиях взаимодействия с современным искусством и смежными с ним эстетическими практиками.

В программе фильмы: "Бедные люди. Кабаковы" - документальный портрет ключевых фигур московского концептуализма Ильи и Эмилии Кабаковых, созданный Антоном Желновым; "Баския: взрыв реальности" - картина Сары Драйвер, погружающая зрителя в нью-йоркскую художественную среду 1970–1980 годов; "Кусама. Бесконечные миры" - рассказ Хизер Ленц о "галактике" одной из самых известных современных художниц; "Знаете ли вы Листеров?" - снятая Эдди Мартином история жизни звезды стрит-арта Энтони Листера. Фильмы о художниках соседствуют с наиболее яркими дебютами 2018 года - историей взросления "Мадлен Мадлен", основанным на знаменитом феминистском комиксе "Тропический вирус" и современным романом о взрослении "Начало".

Все показы в Центре Современного Искусства YARAT будут бесплатными.

Время показов:

Центр Современного Искусства YARAT:

4 июня, 19:30 - "Баския: взрыв реальности"

11 июня, 19:30 - "Тропический вирус"

18 июня, 19:30 - "Кусама. Бесконечные миры"

Киноцентр "Низами"

6 июня, 19:30 - "Начало"

13 июня, 19:30 – "Бедные люди. Кабаковы"

20 июня , 19:30 - "Мадлен Мадлен"

25 июня, 19:30 - "Знаете ли вы Листеров?"

(Автор: Джани Бабаева )

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