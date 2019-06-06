Азербайджанские актеры показали в России "Три версии загадочного убийства"

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ участвует в XIV Международном театральном фестивале тюркских народов "Науруз" в Казани (Республика Татарстан, РФ), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль продлится до 8 июня.

На фестивале азербайджанский театр выступил с постановкой "Müəmmalı bir qətlin üç versiyası" ("Три версии загадочного убийства") по произведению японского писателя Рюноскэ Акутагавы "В чаще".

Режиссер-постановщик спектакля – главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Вюсал Рагим, музыкальное оформление – заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В ролях - заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова, актеры Огтай Мехтиев, Абдулгани Алиев, Вугар Гаджиев, Амид Гасымов, Эльшад Аскеров.

В фестивале участвуют театральные коллективы Азербайджана, России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Специальный гость фестиваля - театр Nottara (Румыния) со спектаклем "Moliere". Постановки фестиваля демонстрируются на семи театральных площадках Казани.

(Автор: Джани Бабаева)

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