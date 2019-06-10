Азербайджан и Индия налаживают сотрудничество в сфере киноиндустрии

БАКУ /Trend Life/ - На киностудии Narimanfilm состоялась встреча с представителями Asian School of Media Studies при Marwah Studios Complex. Индийская делегация состояла из десяти преподавателей и сотрудников данной школы, во главе с директором Asian School of Media Studies, президентом Marwah Studios и основателем Noida Film City Сандип Марва, сообщили Trend Life пресс-службе Narimanfilm.

Во время встречи директор Narimanfilm, заслуженный работник культуры, член правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Нариман Мамедов подробно рассказал о деятельности киностудии, а также о прекрасных локациях страны для съемок, перспективах сотрудничества между представителями киноиндустрии обеих стран. Было отмечено, что в Баку с 2 по 5 сентября впервые пройдет Международный юношеский кинофестиваль "Салам".

Сандип Марва проинформировал о работе Asian School of Media Studies, которая занимается обучением в сфере искусств, проводит фестивали, фешн-показы и другие медиа-культурные мероприятия. Гость из Индии с радостью согласился помочь в процессе организации поездки делегации индийских подростков для участия в кинофестивале "Салам".

Одной из важных тем стало обсуждение целей и возможностей Индийско–Азербайджанского Кино и Культурного Форума. Форум, который проводится уже не первый год, направлен на то, чтобы объединить людей обеих стран через искусство и культуру.

От имени Кинематографического сообщества Азербайджана Сандипу Марва был вручен почетный диплом за вклад в развитие кино, телевидения и СМИ. Председатель Индийско–Азербайджанского Кино и Культурного форума Сандип Марва вручил всем присутствующим сертификаты участников.

На протяжении всей встречи представители индийской делегации особо отмечали красоту и самобытность Азербайджана, высказывая при этом желание вновь посетить нашу страну.

Напомним, что недавно по приглашению "Нариманфильм" Баку и регионы страны посетила группа Болливудских режиссеров и продюсеров во главе c известным индийским режиссером и сценаристом Давидом Дхаваном. В рамках визита гости из Индии встретились с министром культуры Абульфасом Гараевым, были обсуждены вопросы сотрудничества в области кинематографии.

(Автор: Вугар Иманов)

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