Мардакан в ритме танца (ФОТО)

11 июня 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакан при организации Главного управления культуры города Баку был проведен танцевальный конкурс, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В состав жюри конкурса вошли танцоры Рамин Гусейнов, Нигяр Гусейнова, педагог по танцам Абид Асланов, музыкант Хаджар Исрафилова.

В конкурсе приняли участие танцевальные группы "Səma", "New life", "Bolnis Stars", "Fidan", "Aysel", "İncəsənət" и другие, а также сольные исполнители. Ансамбли и сольные танцоры исполнили азербайджанские народные танцы и современные танцы. Танцевальные номера получились яркими и динамичными. Композиционное построение номеров, мастерское исполнение и пластика участников конкурса, а также колоритные сценические костюмы вызвали восторг у публики и жюри конкурса.

По решению жюри I места была удостоена танцевальная группа "Səma", II место заняла София Мелинг, на III месте расположилась танцевальная группа "Aysel".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошла встреча с семьями шехидов апрельских боев (ФОТО)
Социум 4 июня 19:28
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 3 июня 16:27
В Саду имени Хагани прошел веселый праздник (ФОТО)
Культура 3 июня 16:20
В Баку стартовал конкурс CASPİAN ÉTUDE – лучших выберет международное жюри (ФОТО)
Культура 1 июня 16:23
Популярные азербайджанские певцы выступили с концертом в честь Дня Республики (ФОТО)
Культура 31 мая 12:05
CASPİAN ÉTUDE – международный конкурс в Баку
Культура 30 мая 16:49
Лента новостей
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Китай 11:20
Туркменистан принимает участие в региональной программе USAID по логистике
Центральная Азия 11:19
В Турции сократились грузоперевозки авиатранспортом
Турция 11:16
«Азербайджанские Авиалинии» начинают полеты Баку-Дели
Экономика 11:13
Спикер парламента Дании объявила о своей отставке
Другие страны 11:07
В Турции сократились пассажирские авиаперевозки
Турция 11:05
В Азербайджане пройдет второй тур выпускного экзамена для 9-классников
Общество 11:04
Туркменистан закупит цифровую телефонную станцию
Тендеры 11:02
Туркменистан и Австрия проведут в Вене деловые переговоры
Бизнес 11:01