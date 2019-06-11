Мардакан в ритме танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакан при организации Главного управления культуры города Баку был проведен танцевальный конкурс, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

В состав жюри конкурса вошли танцоры Рамин Гусейнов, Нигяр Гусейнова, педагог по танцам Абид Асланов, музыкант Хаджар Исрафилова.

В конкурсе приняли участие танцевальные группы "Səma", "New life", "Bolnis Stars", "Fidan", "Aysel", "İncəsənət" и другие, а также сольные исполнители. Ансамбли и сольные танцоры исполнили азербайджанские народные танцы и современные танцы. Танцевальные номера получились яркими и динамичными. Композиционное построение номеров, мастерское исполнение и пластика участников конкурса, а также колоритные сценические костюмы вызвали восторг у публики и жюри конкурса.

По решению жюри I места была удостоена танцевальная группа "Səma", II место заняла София Мелинг, на III месте расположилась танцевальная группа "Aysel".

(Автор: Джани Бабаева)

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