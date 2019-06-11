Азербайджанский джаз-мугам в Аптекарском огороде Москвы: как это было (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошел необычный концерт: среди экзотических растений Аптекарского огорода (Ботанический сад Московского университета - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году) жители и гости столицы России слушали джаз-мугам.

Риаду Мамедову было семь лет, когда он дал свой первый концерт. Сегодня это не только один из самых востребованных молодых пианистов мира, но и теоретик музыки. Ему принадлежит термин «гибридные жанры», к которым относится джаз-мугам – любимая музыка Риада Мамедова. «Мугам – это древняя устная традиция Азербайджана. У нас этим занимаются профессионально, изучают это искусство. Происхождение мугама приходится на X-XI века, восточный ренессанс. Это философия, которая стоит тотальным столбом к западной традиции. Но однажды случилось так, что совершенно разные эстетики, джаз и мугам, начали вместе органично сосуществовать. Для меня как музыканта это чудо - когда внутри произведения нет границ одной и другой философии. Они настолько едины, что образовали новый жанр. И для меня как азербайджанца, честь – представить этот очень молодой жанр вам», - говорил музыкант перед своим выступлением в Аптекарском огороде.

Ботанический сад давно стал местом притяжения для ценителей необычного и прекрасного: здесь в окружении экзотических растений зимой и летом дают концерты лучшие музыканты. Риад Мамедов уже выступал здесь в этом году с программой классической музыки. Джаз-мугам для москвичей и гостей столицы он вместе со своими коллегами, очень известными музыкантами Азербайджана и России, играл в Аптекарском огороде впервые. Руководитель центра РАД Наталия Красовская отмечает, что такие концерты становятся событием за счет своей образовательной составляющей: «Люди приходят послушать музыку, а уходят с новыми знаниями, и как мы видим, даже те, кто многое знал о джазе, открывают для себя что-то новое. Вдвойне отрадно, что столичные меломаны открывают для себя культуру Азербайджана во всем ее многообразии благодаря Риаду Мамедову, который родился в Азербайджане, а музыкальное образование получил в Москве. Его успех, его талант – это квинтэссенция тех замечательных отношений, которые существуют между нашими странами».

Трио Риада Мамедова (фортепиано) - Евгений Рябой (ударные), Александр Лупачик (бас гитара), Тарас Гусаров (саксофонист) и приглашенные музыканты - заслуженные артисты Азербайджан -Эхтирам Гусейнов (ханенде), Кямран Керимов (нагара) и Алиага Садиев (тар) исполнили азербайджанские народные песни, произведения азербайджанских композиторов Вагифа Мустафазаде, Сеида Рустамова в аранжировке Риада Мамедова. Большое впечатление на слушателей произвели композиции Вагифа Мустафазаде «Весна», «Размышления», «Март», Сеида Рустамова «Гетме, гел» и др., выступление трио Эхтирама Гусейнова.

И действительно: эта музыка стала для слушателей откровением. Делясь впечатлением после концерта, люди говорили о том, что не ожидали услышать ничего подобного. Многие впервые узнали имя Вагифа Мустафазаде, основоположника джаз-мугама, одного из великих джазовых пианистов XX века – Риад Мамедов рассказывал о нем, играл его композиции. «Я записала себе, что такое мугам, и буду искать еще такую музыку, - говорила журналистам девушка по имени Кристина. – Мне очень понравился концерт, особенно то, что в какой-то момент можно было просто встать и танцевать – в концертном зале так не бывает. И были слышны восточные нотки, понятно, что это не просто джаз, он особенный, и это здорово».

Были в зале и туристы из Германии. Они пришли на концерт, потому что любят джаз – а слово «мугам» добавило интриги: ни о чем подобном немцы не знали. И оказались приятно поражены тем, что их знания о любимой музыке были, оказывается, далеко не полными. «Это как парижский шансон – хотя и совсем другое. Это музыка высшего уровня, которую не стыдно играть в мировых столицах – Нью-Йорке, Париже. Возможно, она потому недостаточно известна, что мы не так часто бываем в Азербайджане, и только поэтому не были знакомы с таким фантастическим искусством. Я разбираюсь в джазе. Люблю его. Но я не знал о том, какой прекрасный джаз можно услышать в России, какие прекрасные музыканты есть в Азербайджане», - Ульрик говорил это на неплохом русском, попутно переводя восторги своих земляков для журналистов.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев полагает, что таких событий должно быть больше – и в Москве, и в Баку. «Чем больше мы узнаем о культуре друг друга, тем ближе становимся. Ведь в культуре воплощено все, что связывает нас: общие имена, общая история, общая радость и печаль. Джаз-мугам – это и связь прошлого с настоящим, и непрерывное развитие. Вагиф Мустафазаде был великим советским композитором, его имя и наследие – общее для Азербайджана и России. Риад Маммадов, корнями и кровью связанный с Азербайджаном, стал признанным артистом в России. Все переплетено в истории наших стран и в личных судьбах. И чем очевиднее будет эта связь для все большего количества людей, тем прочнее будет дружба между Россией и Азербайджаном», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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