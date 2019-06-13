В Гяндже состоится большой праздник классической музыки

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) 19-20 июня проведет в городе Гянджа выездной пленум творческой организации, который будет посвящен 85-летнему юбилею структуры, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Данный пленум станет одним из многочисленных мероприятий, которые пройдут в связи с юбилеем Союза композиторов Азербайджана. Завершающим аккордом мероприятий будет большой Фестиваль современной азербайджанской музыки, намеченный на октябрь месяц этого года.

Открытие пленума состоится 19 июня в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, где прозвучат произведения разных поколений композиторов Азербайджана от корифеев до молодых авторов – Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гамбара Гусейнли, Фирангиз Ализаде, Сардара Фараджева и многих других.

На открытии примут участие все основные филармонические коллективы Гянджи – камерный оркестр, оркестр народных инструментов и хор.

20 июня мероприятие пройдет в Культурном центре имени Мехсети Гянджеви. На мероприятии будут исполнены камерно-инструментальные и вокальные сочинения Ниязи, Фикрета Амирова, Алии Мамедовой и других.

Делегацию Союза композиторов Азербайджана возглавят секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли Сардар Фараджев и секретарь СКА, композитор Алия Мамедова.

Завершится пленум дискуссией за "круглым столом", где будут обсуждены актуальные вопросы музыкальной жизни республики, мероприятия, связанные с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, перспективы совместной работы с гянджинским отделением СКА, которое сегодня возглавляет композитор Мамед Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)

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