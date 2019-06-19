Культурное многообразие регионов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры Мардакан Хазарского района Баку состоялось заключительное мероприятие творческого фестиваля "Из регионов в регионы" (Bölgələrdən bölgələrə), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, главы Исполнительной власти ряда районов, начальники региональных Управлений культуры, деятели культуры искусства.

Вначале гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли изделия различных видов декоративно-прикладного искусства, художественные картины и т.д.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев дал высокую оценку творческому фестивалю "Bölgələrdən bölgələrə" отметив, что культура играет особую роль в межрегиональных отношениях, вносит вклад в сохранение и пропаганду национального наследия, передачу будущим поколениям. Фестиваль был проведен пятнадцатью региональными управлениями ведомства в городах и районах страны.

Основная задача фестиваля - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

Министр вручил награды главам Исполнительной власти Балакенского, Хачмазского, Агджабединского, Тертерского и Лерикского районов за поддержку в организации фестиваля. Начальникам Гянджинского, Сумгайытского, Кюрдамирского, Агджабединского, Биласуварского, Агдашского региональных Управлений культуры были вручены почетные грамоты.

Гостям была представлена концертная программа с участием музыкальных коллективов и мастеров искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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