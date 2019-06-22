Азербайджанец один из лучших в Мексике – классическое рандеву (ВИДЕО, ФОТО)

22 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - По приглашению выпускника Ленинградской консерватории, известного мексиканского дирижера оркестра города Сан Луис Потоси маэстро Хосе Мирамонтеза, с большим успехом прошли сольные концерты заслуженного артиста Азербайджана, скрипача Чингиза Мамедова, сообщил Trend Life музыкант.

В концертных программах прозвучали произведения Пауля Хиндемита и Макса Бруха. Ранее музыкант выступил в различных городах с симфоническими оркестрами Акапулько, Халапа, Пуэбла, Гуанахуато, Толука, исполнив произведения Георга Телемана, Иоганна Баха, Карла Стамица, Вольфганга Моцарта, Гектора Берлиоза и Поля Враницкого. В октябре пройдут Чингиз Мамедов примет участие в международном фестивале в Ла-Пасе (США).

«Когда я только приехал в Мексику, они решили, что я русский. Я стал им рассказывать о нашей музыке, о том, что мы тоже играем и не хуже русских играем. И именно поэтому я работаю там концертмейстером. О наших композиторах они до меня не знали - я привез из Баку много партитур наших произведений, дисков и даю слушать нашу музыку, мугамы. Своих воспитанников я не только учу образцам мировой музыкальной классики, но даю своим студентам разучить и две-три пьесы азербайджанских композиторов. Им понравилась наша музыка своей мелодичностью. Я стараюсь пропагандировать азербайджанское музыкальное искусство, рассказываю местным жителям о нашей прекрасной стране», - сказал Чингиз Мамедов, который считается одним из лучших скрипачей Мексики.

Чингиз Мамедов с 1970 году работал преподавателем Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), выпускником которого является. Еще на третьем курсе начал работать в Азербайджанском государственном камерном оркестре концертмейстером альтовой группы. В 1970 году его также пригласили на должность концертмейстера группы альтов Государственного камерного оркестра Азербайджанского радио и телевидения. С этого времени начались сольные выступления музыканта. Параллельно музыкант успел закончить аспирантуру Ленинградской консерватории в 1973 году. С1977 по 1980 год Чингиз Мамедов работал по контракту в Национальном оркестре Эквадора. В 1980 году в Баку создали Государственный квартет, где Чингиз Мамедов проработал около двадцати лет вместе с Расимом Абдуллаевым, Баяндуром Мехтиевым, Сарваром Ганиевым. С 1990 года работает в Мексике концертмейстером группы альтов в лучшем симфоническом оркестре страны. За эти годы в качестве солиста маэстро выступил с концертами в различных городах Мексики. На этих концертах исполнялись произведения для солирующего альта с оркестром, а также концерты в ансамбле с различными исполнителями. Помимо выступлений с оркестром, Чингиз Мамедов сыграл более 100 концертов камерной музыки - дуэты, трио, квартеты. В его репертуаре произведения не только зарубежных, но и выдающихся азербайджанских композиторов.

(Автор: Вугар Иманов)

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