В Баку сыграли одно из самых мрачных повествований (ФОТО)

24 июня 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ представил премьеру спектакля "Vəsvəsə" ("Наваждение"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Спектакль поставлен по произведению норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена "Vahimə" ("Призрак").

Режиссер-постановщик спектакля Гюмрах Омар, художник-постановщик – заслуженный художник Рашид Шериф, художник по костюмам - Эльнара Бекирова, музыкальное оформление – Сабина Сулейманова, ассистент режиссера – Саида Сулейманова. В постановке заняты заслуженный артист Эльхан Аббасов, актеры Матанат Аббаслы, Зюмруд Гасымова, Амид Гасымов, Вугар Гаджиев, Огтай Мехтиев, Эльгюн Гамидов, Ляман Маррих и Гюнель Сафарова.

Одна из самых мрачных пьес Ибсена, "Привидения" посвящена распаду моральных устоев. Автор затрагивает целый сонм запретных в обществе тем. По сюжету, Фру Элене Алвинг открывает приют в память о муже. В связи с этим из города приезжает пастор Мандерс. На открытии женщина откровенно рассказывает, что ее супруг, считавшийся примерным семьянином и благодетелем округи, на самом деле был всего лишь забулдыгой и развратником…

Очередной показ спектакля состоится 26 июня.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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