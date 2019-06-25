DATO обратился к поклонникам на азербайджанском языке (ВИДЕО)

25 июня 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный грузинский певец DATO (Давид Худжадзе) в преддверии своего сольного концерта в Баку обратился к азербайджанским поклонникам, сообщает Trend Life.

В своем видеообращении исполнитель поприветствовал поклонников на азербайджанском языке и пригласил всех на свой концерт.

"Салам, Баку и мои дорогие бакинцы! 30 июня я жду вас во Дворце Гейдара Алиева на моем сольном концерте "Özlüyorum"", - сказал артист.

Сольный концерт популярного грузинского певца DATO, исполняющего городские романсы, лирическую и фольклорную музыку, пройдет во Дворце Гейдара Алиева 30 июня в 20.00. Концертная программа "Özlüyorum" организована 33 EVENT.

DATO - самый романтичный исполнитель Грузии представит новые композиции и хиты на русском, грузинском и турецком языках, которые набрали миллионы просмотров в YouTube. Только композиция на турецком языке "Özlüyorum" собрала около 17 млн. просмотров!

Грузинский певец, композитор, мультиинструменталист, автор песен, получивший широкую известность как в Грузии, так и в России и странах СНГ, исполняет поп-музыку с элементами соул, диско, джаза, регги, этнической музыки.
Дато, выпустивший (к середине 2012 года) три студийных альбома (I Want You to Want This, I Don’tWantto Hurt You, Sand Dream), неоднократно признавался "Певцом года" в Грузии; он - лауреат Гран-при фестиваля "Славянский Базар" (Киев), Гран-при Фестиваля чёрной музыки (Москва), обладатель приза зрительских симпатий на фестивале "Голос Азии" (Алмата), премии "Лучшие из лучших" (Москва), двух премий международной церемонии Big Apple Music Awards (Нью-Йорк), премии "Бог эфира" в номинации "Самый широкоформатный артист России" (Москва). Клип "Sand Dream" на песню DATO "Махинджи Вар", снятый компанией ParanoiaFilm, стал лауреатом XV Московского Международного фестиваля рекламы, участвовал во внеконкурсной программе фестиваля "Каннские львы".

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iticket.az. Страницаhttps://www.facebook.com/33.EVENT.Baku?ref=hl. Телефон для справок: +99450 2137006.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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