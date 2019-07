New Way. Азербайджанцы в Германии пропагандируют страну и получают овации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городах Ганновер и Целли прошел Международный музыкальный фестиваль New Way, сообщила Trend Life автор и руководитель проекта, директор Novus Via Лала Султанова.

Целью проекта было распространение и пропаганда фольклорной и классической музыки и народных песен Азербайджана в Германии.

"Музыкальная сокровищница Азербайджана очень богата. Корень каждой нации основан на ее национальном фольклоре и национальных традициях. Пропаганда культурного наследия является неотъемлемой частью нашей внешней политики. Культура является мощным инструментом для наведения мостов между странами и людьми. Была уникальная возможность совместить приятное с полезным, посетить легендарный город Целли, а также прогуляться в центре города Ганновера и осмотреть основные достопримечательности, познакомиться с новыми людьми и завести новых друзей, это были незабываемые ощущения", - отметила Лала Султанова.

На фестивале впервые прозвучали произведения молодых азербайджанских композиторов: Арзу Аббасова, Илаха Исрафилова, Лала Ахмедова, Айсель Азизова, Ниджат Ахмедзаде, Сара Амириан, Сара Хатун Гулузаде. Своими выступлениями порадовали лауреаты республиканских и международных конкурсов: Натаван Гасанова (канон), Неймат Мурсалов (тар), Сейнур Ахадов (тенор), Илаха Исрафилова (пиано), Арзу Аббасова (пиано), Сура Хасанли (скрипка), Эмили Мохаммади (вокал), Эвелин Гардашани (вокал), Саид Бабакишиев (пиано), Аян Тахмасзаде (канон), Гусейн Али Гудхнет (пиано), Умуд Сокур (вокал), Зумруд Ализаде (пиано), Асмер Талышханлы (пиано), а также заслуженные артисты Наргиз Алиева (пиано), Фарида Меликова (кеманча). Выступления были встречены овациями зрительного зала.

В фестивале также приняли участие представители Германии, Ирана и Турции. Участникам Международного музыкального фестиваля New Way были вручены дипломы и сувениры.

Проект реализован Novus Via (Новый путь) при поддержке Немецко-Азербайджанского общества дружбы "Баку", Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, Международного комитета защиты прав человека, общественных объединений "Продвижение культурных связей" и "Поддержка молодежи", "ВUCAQ – Медиа производство". Разработчик программного обеспечения - заслуженная артистка Наргиз Алиева.

