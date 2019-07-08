Кинематографисты Азербайджана и деятели культуры Пакистана налаживают сотрудничество (ФОТО)

8 июля 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинокомпании Narimanfilm прошла встреча с делегацией деятелей кино и искусств Пакистана, в числе которых были старший менеджер по развитию фестиваля The Little Art в Лахоре Омар Иджаз Хан и директор Института искусств и дизайна при Университете Sindh Jamshoro Саид Ахмед Манги, сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Пакистанским фестивалем The Little Art и Международным подростковым кинофестивалем Salam, который проводится в Баку впервые со 2 по 5 сентября.

"Фестиваль "Салам" будет рад принять участников из дружественной нам страны Пакистан в свои ряды", - отметил инициатор и организатор фестиваля, директор кинокомпании Narimanfilm, заслуженный работник культуры Нариман Мамедов.

Было отмечено, что кинокомпания "Нариманфильм" уже более 6 лет является партнером фестиваля Giffoni в Италии, куда ежегодно отправляются дети для участия в фестивале. Здесь они входят в состав жюри, получает большой опыт в общении с детьми из разных стран, имеет прекрасную возможность познакомиться с известными режиссёрами и актёрами, а также живут в итальянских семьях.

"Мы решили, что подобный фестиваль необходимо создать в Азербайджане, пригласить зарубежных детей, чтобы они пожили в наших семьях, впитали в себя эту атмосферу заботы и любви, которая передается от родителей к детям, познакомились с культурой, кухней, национальным колоритом, Чтобы они увезли с собой на родину самые яркие впечатления и позитивные эмоции, которые позволили бы им стать добрыми друзьями азербайджанского народа. Очень надеюсь, что нам удастся реализовать наши планы и воплотить все это в жизнь. Главными целями фестиваля "Салам" является популяризация Азербайджана, нашей культуры и традиций, сплочение азербайджанских детей с их сверстниками, установление дружеских взаимосвязей на долгие годы", - сказал Нариман Мамедов.

Омар Иджаз Хан рассказал о фестивале The Little Art, который проводится среди талантливых детей и собирает гостей из многих стран, а также выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя фестивалями будет плодотворным и удачным.

Стороны поговорили о возможностях обмена опытом с Институтом искусств и дизайна при Университете Sindh Jamshoro. Директор Института Саид Ахмед Манги рассказал о том, какие теплые впечатления оставили у него дни, проведенные в Баку. Все гости выразили восхищение красотой современных и исторических архитектурных творений нашего города, неповторимой аурой Ичери Шехер и талантливыми представителями таких сфер искусств, как живопись, музыка и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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