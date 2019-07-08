Летний отдых с мугамом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры поселка Маштаги Сабунчинского района стартовал проект "Путешествие в мир мугама", организованный Международным центром мугама и Главным управлением культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В концертной программе с народными песнями и композициями мугама приняли участие Гусейн Меликов, Гюльзар Фараджова и Садаф Будагов, выступление которого было принято с большим интересом. Ханенде выступили в сопровождении Салеха Салахова (тар) и Фарруха Гашымлы (кяманча).

Главная цель проекта, который будет реализован до конца года – пропаганда народной музыки и мугама в пригородах Баку, проведение культурного досуга. В 2008 году ЮНЕСКО объявило азербайджанский мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

"Формирование эстетического вкуса, посещение концертных программ в летние дни является одним из лучших средств отдыха и духовного развития", - отметили организаторы проекта.

(Автор: Вугар Иманов)

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