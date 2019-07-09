YARAT представляет экспозиции Зади Ча "Дитя Магохалми и Отзвуки Творения" и Таус Махачевой "Шаривари"

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT с 12 июля по 29 сентября будет представлено сразу две персональные выставки - Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения" и Таус Махачевой "Шаривари", сообщает Trend Life. Режим работы выставки: со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00. Вход свободный

Дитя Магохалми и отзвуки творения

Демонстрируя новый крупный мультимедийный проект "Дитя Магохалми и Отзвуки Творения", корейско-канадский художник Зади Ча создает подводную морскую среду, приглашая зрителей войти в захватывающий мир путем атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюм. Эта работа является сотрудничеством с Art Night, Лондон (22 июня), Tramway, Глазго (26 октября - 16 декабря) и De La Warr Pavilion, Бексхилл (1 февраля - 4 мая 2020 года).

В YARAT Зади Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, превращая знания диаспоры в новые реальности. В своем захватывающем мире она представляет историю происхождения, вдохновленную корейскими мифами о сотворении мира, в центре которой находится гигантская богиня Бабушка Маго (Магохалми). Исследуя передачу знаний предков через матрилинейные социальные структуры, основанные на разделении обязанностей между мужскими и женскими божествами при создании вселенной, работа сталкивается со сдвигом богинь в культурном статусе с течением времени от центрального к маргинальному.

На протяжении всей своей практики, Ча использует водную и морскую экологию в качестве метафор для исследования неизвестного, в то же время, ссылаясь на абстрактные представления о родине, выросшей на западном побережье Канады. Часто создавая фантастические подводные миры, выставка демонстрирует крупномасштабную видеопроекцию с объемным звуком на океан и стручок косаток – тема, которая затем возвращается к серии скульптур. Последний элемент выставки состоит из костюмов и масок, которые первоначально использовались художником во время выступлений на ArtNight 2019 и 58-й Венецианской биеннале, которые теперь представлены в виде скульптур на YARAT.

Работа дополняется общедоступной программой перформансов местных художников ранней карьеры, отобранных в сотрудничестве с Чa. Эти перформансы пройдут в рамках выставочного пространства.

Куратор выставки - Хелен Нисбет, художественный руководитель Art Night с помощником куратора Art Night Эми Бадд. Программу спектакля курирует Анна Фех.

Зади Ча (р.1983, Ванкувер) в настоящее время живет и работает в Лондоне. Она получила степень магистра в области живописи в Королевском колледже искусств в Лондоне в 2014 году и степень бакалавра в Институте искусства и дизайна Эмили Карр в Ванкувере в 2007 году. Среди последних персональных выставок – «Соджу Сиппинг на приезде в Сатурн», Галерия Агустина Феррейра, Мексика (2018), HOMEBOY 3030: Возвращение Тигра 2 в Гору, Юнион Пасифик, Лондон (2018) и «Раковина, морской еж и медный колокол», Галерея Pump House, куратор Метте Кьергард Прец, Лондон (2017). Избранные групповые шоу включают в себе Бронежилет, куратор Джоселин Миллер, MoMA PS1, Нью-Йорк (2018 год), Рай, организованный Эдриен Рубенштейн и Эдгаром Брайаном, Ночная галерея, Лос-Анджелес (2018 год) и Четыре Столпа, L'inconnue, Монреаль (2018 год). Она также участвовала в международных галереях и фестивалях, таких как Дворец Токио, Галерея Хейворд, Змеиная галерея, Блок Юниверс и Корейский культурный центр Великобритании.

Зади Ча использует живое выступление, видео, живопись и текстиль, чтобы задавать вопросы о том, как культуры передают информацию о своей идентичности и представлении. Ее работы с многослойными костюмами - это места, посвященные изучению личных культурных историй, в которых собраны воедино личные изображения, полученные из музыки, цифрового пространства, моды и истории искусства. Ча разработала систему персонализированных символов, которые предлагают совершенно новые образы и объекты, создавая личный визуальный язык для формулирования нюансов азиатских повествований идентичности, которые часто находятся в фантастических или сверхъестественных сферах.

Шаривари

Российская художница Таус Махачева, в чью разностороннюю творческую практику входят перформансы, фильмы, инсталляции с использованием продуктов питания и объектов, на этот раз представляет вашему вниманию интерактивную мультимедийную инсталляцию "Шаривари", исследующую современный Кавказ через новую работу, посвящённую истории и традициям советского цирка и в, частности, Бакинского государственного цирка. Особенностью монументальной, многослойной инсталляции, созданной в сотрудничестве с архитектором Марией Серовой, писателем Александром Снегиревым и дизайнером по костюмам Паники Деревья, является центральный скульптурный элемент, расширяющийся за все время показа и впитывающий беспорядочность, постоянно излучающий дух цирка «шаривари».

Несмотря на то, что советский цирк был ведущим и основным центром развлечений, он обеспечивал относительно свободную от цензуры атмосферу, в которой многие самые откровенные и смелые решения могли представляться при помощи визуальных эффектов и языком жестов. Совмещающая факт и вымысел, эта инсталляция раскрывает вечно колеблющиеся отношения между традициями, современностью и культурной подлинностью в этот период парадигмы перехода из советского в постсоветское, через разнообразные будущности пост-постсоветской эры.

Термин «шаривари» происходит от специфического циркового номера - массового циркового представления, состоящего из одиночных и групповых выступлений различного жанра, показываемых одновременно. С каждым разом ритм возрастает, и техническая сложность представления увеличивается, артисты как бы соревнуются между собой, показывая свой комический талант и мастерство, умение, весёлый характер и темперамент. Это происходит до тех пор, пока арена цирка не оказывается переполненной взлетающими и кувыркающимися фигурами выступающих артистов.

Инсталляция Таус Махачевой, основанная на архивных документах, фильмах и фотографиях, предоставленных Государственным архивом Азербайджана, подобным образом создаёт хаотичный, вымышленный, призрачный цирк, полный самых необычных, странных существ: говорящая лошадь, искусственные медведи, овца внутри гимнаста, который в пасти льва, сильная женщина-бухгалтер и муха в серебристом плаще – и это только некоторые из них. Зрителю предоставляется возможность стать свидетелем рождения на цирковой арене своеобразной пирамиды из людей и животных, получить опыт виртуальной реальности и много других фантастических впечатлений. Представление полно остроумных и порой ироничных социально-политических метафор. Через истории далёкого прошлого и ближайшего будущего, Махачева показывает цирковое безумие сегодняшнего дня.

YARAT выражает особую благодарность директору Бакинского государственного цирка Вагифу Багирзаде, историку цирка Раджабу Мамедову, директору Государственного архива кино-фотодокументов Азербайджана Аскеру Расулову, гимнастке Тамилле Назировой, клоуну Ладе Сарнацкой, дрессировщикам Тофику Ахундову и Рауфу Расулову, директору цирковых шоу и концертов Владимиру Вавилову, архивисту Аиде Бабазаде и поэтессе Лейли Салаевой.

Куратор выставки Суад Гараева-Малеки

Таус Махачева (р.1983, живет и работает в Москве, Россия) известна в основном своими перформансами и видео работами, в которых критически рассматривается, что происходит, когда разные культуры и традиции вступают в контакт друг с другом. Выросшая в Москве с культурным происхождением в кавказском регионе Дагестан, ее художественная практика основана на этой личной связи с сосуществующими мирами до и после советизации. Часто юмористические, ее работы пытаются проверить устойчивость изображений, объектов и тел в современном мире. Таус имеет степень бакалавра в области изобразительного искусства Голдсмис (2007) и степень магистра в области изобразительного искусства Королевского колледжа искусств (2013). В состав избранных выставок входят биеннале в Ливерпуле (2018 год), биеннале в Иньчуане (2018 год), Международная биеннале современного искусства в Риге (2018), Венецианская биеннале (2017); Триеннале Русского Современного Искусства в «Гараж» (Музей Современного Искусства Гараж, 2017); Музей ВКЛ/ВЫКЛ (Центр Помпиду, 2016); Шанхайская биеннале (2016 год); Киевская биеннале (2015); Московская биеннале (2015 и 2011); биеннале в Шардже (2013). Награжден 6-й премией Московской биеннале современного искусства (Москва, 2015 г.), премией «Будущее Европы», Музеем современного искусства, Лейпциг (2014 г.) и Государственной премией «Новое поколение - инновации» (2012 г.).

О YARAT

YARAT – это некоммерческая художественная организация, основанная художниками, была создана Аидой Махмудовой в 2011 году в Баку, Азербайджан. YARAT (что означает «создать» на азербайджанском языке) посвящена современному искусству с долгосрочным стремлением создавать центр художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседнем регионе.

YARAT включает в себя Арт-центр YARAT, пространство для проектов ARTIM, студии YARAT, а также расширенную образовательную и общественную программу. Арт-центр YARAT, бывшее военно-морское здание советской эпохи, площадью 2000 м², открылся в марте 2015 года и является главным выставочным пространством организации. В программе выставки представлены новые работы художников, отвечающих региону. Он поддерживает и предоставляет доступ к художникам из региона, в то же время, привлекая и представляя известных международных художников.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM, центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает «прогресс») демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских художников-профессионалов (отобранных посредством открытого конкурса) и международных художников из программы резидентуры. Ежегодно в нем участвуют несколько небольших проектов, а также проводится ARTIM Lab, программа, позволяющая молодым художникам участвовать в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную резидентскую программу. Направленный на развитие молодых азербайджанских голосов и новых международных художников, акцент делается на новые, инновационные практики и художников, заинтересованных в регионе. В программе резиденции ежегодно участвуют 6 международных и 4 местных художника в помещениях студий YARAT.

Образование было в центре деятельности YARAT с момента его создания. Благодаря специальной публичной программе, которая включает в себя курсы, семинары, лекции, показы, фестивали, литературные и театральные кружки и семейные выходные, YARAT стремится предоставить доступ широкой аудитории всех возрастов. Публичная программа активно инвестирует в построение сообществ и воспитание более широкого понимания современного искусства и участия в нем.

(Автор: Вугар Иманов)

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