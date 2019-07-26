Афаг Аббасова споет для итальянцев

26 июля 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана, Афаг Аббасова получила приглашение принять участие в престижном международном фестивале Festival di Tagliacozzo в Италии, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Первого августа Афаг Аббасова выступит на торжественном открытии фестиваля, который проводится уже 35 год. Художественным руководителем фестиваля и главным дирижером является известный итальянский дирижер Якопо Сипари ди Пескассероли.

Отметим, что на этот фестиваль приглашены и выступят известные и ведущие вокалисты и дирижеры из разных стран мира. Приглашение Аббасовой итальянцами на этот престижный фестиваль является еще одним свидетельством ее высокого вокального профессионализма и таланта.

(Автор: Джани Бабаева)

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