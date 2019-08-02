Габалинский международный музыкальный фестиваль вошел в историю Азербайджана - Дмитрий Яблонский

БАКУ /Trend Life/ - Каждый Габалинский международный музыкальный фестиваль – это потрясающий праздник, сказал Trend Life один из художественных руководителей фестиваля, всемирно известный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский.

"Габалинский международный музыкальный фестиваль вошел в историю Азербайджана. Это говорю не только я, но и мои друзья - музыканты, люди, с которыми я знакомлюсь по всему миру. Вот, приехал в Сантьяго (Чили) или Кито (Эквадор) и мне говорят, какой замечательный у вас фестиваль в Габале – и это радует. Конечно, медиа и интернет очень помогают распространять новости о фестивале", - добавил он.

Дмитрий Яблонский отметил, что в этом году проходит одиннадцатый по счету фестиваль.

"Когда музыкант играет какой-то концерт продолжительностью 20-30 минут или час-полтора, то чувствует, что проходит вся жизнь. А здесь у нас одиннадцатый фестиваль – это как 11 жизней прошло. С одной стороны - целая вечность, с другой - время пролетело, как две секунды. Каждый фестиваль – это потрясающий праздник. Приезжать в Габалу, видеть эти великолепные горы, эту красоту природы Азербайджана – непередаваемое чувство", - сказал он.

Яблонский также сказал, что в рамках программы XI Габалинского международного музыкального фестиваля состоятся выступления известных музыкантов из разных стран.

"В этом году приезжают симфонический оркестр из Киева, известный виолончелист, мой друг, профессор Московской государственной консерватории Борис Андрианов, выступающий по всему миру, а также виолончелисты - Жанна Миниотас и Анна Кошкина, с которыми у нас замечательный концерт. Очень много молодых азербайджанских музыкантов, среди них студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и многие другие", - добавил Яблонский.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля – 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

(Авторы: Вахид Байрамов, Джани Бабаева)

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