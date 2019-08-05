От США до Узбекистана - Фархад Бадалбейли о географии XI Габалинского международного музыкального фестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Концерт Симфонического оркестра "Киевские виртуозы" в городе Шеки в рамках XI Габалинского международного музыкального фестиваля прошел на высочайшем профессиональном уровне, сказал Trend Life ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, один из художественных руководителей Габалинского фестиваля Фархад Бадалбейли.

"В Центре Гейдара Алиева в городе Шеки фантастический зал, прекрасная акустика, очень интересное построение сцены – необычное совершенно, где разместился целый симфонический оркестр. Под управлением Дмитрия Яблонского прошел один из лучших концертов нашего фестиваля, где прозвучали сочинения Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса. Жанна Гандельман (скрипка, Израиль) фантастически исполнила "Цыганские напевы" Сарасате. Публика была покорена исполнением вальсов Штрауса и, конечно, увертюрой к опере "Сорока-воровка" - это одно из самых красивых и эффектных произведений Россини. В зале ощущалась атмосфера настоящего мастерства и виртуозного исполнения на самом высоком профессиональном уровне. "Киевские виртуозы" - коллектив молодой, и эта их энергия врывалась в зал", - сказал народный артист СССР.

Фархад Бадалбейли также коснулся торжественной церемонии закрытия XI Габалинского международного музыкального фестиваля.

"В последний день состоится концерт "VIVA OPERA". Как всегда, выступит знаменитый итальянский дирижер Альвизе Казеллати и вокалисты из России, Узбекистана и Литвы. Вот такая у нас огромная география - от США до Узбекистана", - подчеркнул Бадалбейли.

Отметим, что XI Габалинский международный музыкальный фестиваль проходит 31 июля – 5 августа при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding.

(Авторы: Вахид Байрамов, Джани Бабаева)

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