Талантливые танцоры Азербайджана готовы к Red Bull Dance Your Style

БАКУ /Trend Life/ - Танцы - это скрытый язык души. Веками люди выражали свои чувства, переживания и эмоции посредством танцев. Мир постоянно меняется и сегодня многие люди обладают современной, совершенно отличной от прошлых лет жизненной философией. Как донести до других очень сложный и богатый внутренний мир? Современная культура на этот вопрос нашла отличный ответ: посредством уличных танцев! Эта культура, зародившаяся в США в 70-е годы прошлого века, в скором времени распространилась на весь мир, превратилась в профессиональную дисциплину и завоевала себе почетное место в танцклубах по всему миру.

Азербайджан тоже не исключение в этом плане. Совсем скоро, 25 августа, в парке Центра Гейдара Алиева в Баку будет проведено очень интересное развлекательное мероприятие под названием Red Bull Dance Your Style. Это конкурс, который объединит в себе различные стили уличных танцев. На конкурсной площадке выступят лучшие танцоры уличного стиля в Баку и продемонстрируют свое умение. Среди прошедших регистрацию для участия в конкурсе уже выбраны 16 талантливых молодых танцоров, каждый из которых весьма интересная и уникальная личность. Предлагаем читателям Trend Life познакомиться с некоторыми из них поближе.

Один из них, это молодой 25-летний танцор Ильдырым Мирмамедов по прозвищу Molnia. Этот парень родился в обычной азербайджанской семье и, наверное, как и каждый ребенок с детства мечтал о том, чтобы его семья гордилась им. Несмотря на то, что у него с малых лет проявлялся интерес к танцам, 12 лет своей жизни он посвятил дзюдо. Причиной этому была уверенность его отца в том, что дзюдо по-настоящему мужской вид спорта. А интерес мальчика к танцам в семье никто не воспринимал всерьез. Однако, по достижению 18 лет Molnia принял решение выбрать свой путь. И ни разу об этом не пожалел. Он решил полностью уйти в танцы и за период 2012-2015 годов со своей танцевальной группой достиг успеха в нескольких странах, а в 2013 году даже занял четвертое место на чемпионате мира, проводимом в Дании.

Будучи всесторонне талантливым, Molnia известен и в качестве кулинара, а также мастера, изготавливающего изделия ручной работы. Несмотря на то, что однажды во время тренировки он упал со сцены, получив серьезную травму, и ему была проведена 12-ти часовая операция, Molnia до сих пор от души любит спорт и танцы.

Еще один участник соревнований Red Bull Dance Your Style это танцор хип-хопа Гусейн Магеррамов по прозвищу Crazybeat. "Я танцую с детства. Всегда прислушивался к зову сердца, но не ставил перед собой каких-либо конкретных целей. Просто я делал и делаю то, что я люблю. Музыка это мой внутренний мир, я чувствую все через музыку и считаю, что вершины надо завоевывать именно таким путем!", – говорит Crazybeat.

Гусейн, который с ранних лет любил рисовать, всегда мечтал стать архитектором или дизайнером и в настоящее время учится в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Он активно участвует во всех танцевальных мероприятиях, проводимых в Баку. Например, на чемпионате по хип-хопу вместе со своим оппонентом в течение всего лишь двух часов продумал и нашел новые и совершенно синхронные движения и в результате чего победил участников часто занимающих первые места.

Следующий участник 21-летний Гаджиага Велизаде (Gaijin) студент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. В 2016 году на фестивале Qraffiti на горнолыжном курорте Шахдаг, он очаровал всех своим талантом битбоксера. По его словам, после его выступления несколько известных танцоров предложили ему вместе тренироваться и попробовать себя в танцах. Молодой человек совсем не ожидал и не был готов к такому вниманию со стороны профессионалов уличных танцев. Но танцоры увидевшие огонь в его глазах, любовь к музыке и танцам, привлекли его к серьезным тренировкам в стиле хип-хоп, и через некоторое время Gaijin достиг успеха и в этом деле. Сейчас Gaijin принимает участие в разных танцевальных мероприятиях и ничем не уступает другим участникам.

Еще один участник Zico Firestar. По словам молодого человека танцующего в стиле Hip-hop New Style, он научился танцевать самостоятельно. Zico, проживший в течение 12 лет в России, в 2008 году случайно увидел фильм о танцах, после чего его жизнь кардинально изменилась. Танцы всегда оставались главным интересом в жизни Zico Firestar, впоследствии переехавшего в Баку, и неоднократно побеждавшего на различных соревнованиях по хип-хопу, в том числе в стиле All Styles. Его любимое место тренировок – это площадка на открытом воздухе. Он часто летает в Европу и с достоинством представляет Азербайджан на международных конкурсах.

Как видим участники соревнования Red Bull Dance Your Style весьма разные. У каждого из них есть своеобразная интересная история успеха. Но есть один объединяющий их один важный момент - большая любовь к уличным танцам и музыке. Ведь основная цель такого рода batlle-ов создание атмосферы настоящей дружбы, развлечения и танцевального праздника. Пожелаем нашим участникам успехов!

Материал предоставлен организаторами танцевального конкурса Red Bull Dance Your Style, который впервые состоится в Баку 25 августа в 18:00 в парке Центра Гейдара Алиева.

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